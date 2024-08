di ANTONIO IAPICHINO - “Agli stessi sentimenti di Gesù Cristo”, questo il tema trattato nell’edizione recentemente conclusa scuola parrocchiale di formazione, strutturata dalla parrocchia “San Giovanni Battista” di Mirto Crosia. Un ciclo di appuntamenti di formazione umana e spirituale che ha registrato, ancora una volta, un’ampia partecipazione non solo di operatori pastorali parrocchiali ma anche di uomo e donne desiderosi di formarsi alla luce dei sentimenti di Cristo. Un percorso suddiviso in nove moduli dove si sono stati approfonditi i sentimenti di Cristo. Diversi i relatori che si sono succeduti, tra cui vari vescovi, vale a dire, mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo di Cosenza - Bisignano, mons. Giuseppe Morosini, Arcivescovo emerito di Reggio Calabria - Bova, mons. Maurizio Aloise, Arcivescovo di Rossano – Cariati, e mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano all’Ionio nonché vicepresidente della Conferenza episcopale italiana che ha concluso la scuola parrocchiale. Nella sua relazione il prelato si è soffermato su una fede che deve sempre di più incarnarsi e animare il territorio. Ha poi richiamato quattro sfide per una nuova pastorale: ripensare alla fede nella sua essenzialità; la credibilità della Chiesa; dialogare con chi non la pensa come noi e la necessità di evangelizzare. Inoltre, urge maturare la cultura dell’accoglienza, la cultura della diversità e la cultura della legalità. Occorre oggi più che mai una pastorale della speranza, della tenerezza e dell’uscita. Per la comunità parrocchiale questo è stato il quarto anno consecutivo con un percorso formativo denominato appunto “scuola parrocchiale”. In sequenza, negli anni sono stati approfonditi: la Lettera enciclica “Laudato si’”, la Lettera enciclica “Fratelli tutti”, l’Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia” di Papa Francesco e in conclusione un itinerario sui sentimenti di Cristo. Il parroco don Giuseppe Ruffo ha fatto sapere che si sta lavorando a un nuovo percorso di formazione per il prossimo anno pastorale parrocchiale 2024/25.