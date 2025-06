"Finalmente un segnale concreto e importante per affrontare la drammatica emergenza idrica che attanaglia il nostro territorio". È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza, esprimendo soddisfazione per i due importanti finanziamenti, uno di 230mila e l'altro di 280mila euro, per un totale di oltre 500 mila euro, assegnati al Comune di Caloveto per sopperire al fabbisogno idrico delle utenze. Nello specifico, i due interventi finanziati riguardano l'implementazione di impianti di pompaggio supplementari a supporto e potenziamento in località Carcarella, di 230.000 Euro, e in località Gadarrè, di 280.000 Euro. Entrambi rientrano in un finanziamento più ampio e complessivo di circa 10 milioni di euro che il Governo, attraverso la Protezione Civile, ha assegnato a 23 comuni calabresi oltre alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e alla Provincia di Crotone. Il Comune di Caloveto - sottolinea il Primo cittadino - è sicuramente tra quelli che ha beneficiato di una delle più consistenti quote di riparto del fondo grazie proprio alla persistenza che abbiamo avuto, insieme agli uffici comunale, nell’accendere un focus sulla drammatica ed emergenziale condizione della Valle del Trionto e della Sila Greca. Più volte mi sono fatto portavoce delle istanze del territorio, sollecitando tutti gli organi competenti, dalla Regione Calabria alla Sorical per finire alla Protezione Civile, e ribadendo come la carenza idrica fosse un problema impellente e di sopravvivenza per le comunità. La rete idrica comunale, fornita dall'Acquedotto e dai Pozzi nel Fiume Trionto, è messa a dura prova dall'assenza di piogge, dall'abbassamento delle falde acquifere e dalle continue rotture che richiedono interventi e manutenzione che non riescono a soddisfare i fabbisogni delle comunità, soprattutto nei periodi più caldi. L'arrivo di questi fondi, quindi, rappresenta un passo cruciale per la realizzazione di interventi mirati ad affrontare e superare l'emergenza. Questo finanziamento, infatti - conclude Umberto Mazza - ci permetterà di implementare impianti di pompaggio supplementari e altre opere essenziali per garantire l'approvvigionamento idrico ai nostri cittadini in modo costante.