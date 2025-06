Due medici cubani, le dottoresse Matos Urgelles Yanilsy e Rodriguez Concepcion Barbara, hanno preso servizio presso l’Hospice di Cassano All’Ionio nell’ambito dell’accordo tra la Regione Calabria e la Repubblica di Cuba per fronteggiare la carenza di personale medico. Ad accoglierle c’erano il Sindaco Gianpaolo Iacobini e la dottoressa Maria Rosaria Ferrigno, dirigente della struttura sita nel Poliambulatorio di via Ponte Nuovo. Il loro arrivo contribuirà a migliorare l’assistenza ai pazienti terminali, garantendo una copertura più adeguata dei turni e un servizio più dignitoso per i pazienti e le loro famiglie, in una struttura che è una vera e propria eccellenza specialistica per la sanità calabrese e, in particolare, nell’Asp di Cosenza.