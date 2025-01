Con grande gioia, l’Arcivescovo di Rossano - Cariati, mons. Maurizio Aloise, ha presieduto la Celebrazione Eucaristica per concludere gli esercizi spirituali delle suore riparatrici del Sacro Cuore, guidati da padre Francesco Russo, sacerdote degli Oblati di San Giuseppe. L’incontro spirituale, che ha visto le suore impegnate in un cammino di riflessione e rinnovamento, si è concluso nella casa che vide nascere la venerabile Madre Isabella De Rosis, fondatrice della Congregazione delle Suore Riparatrici, il 9 giugno 1842.

Durante l’omelia, l’Arcivescovo ha preso spunto dalla festa di San Basilio Magno e San Gregorio Nazianzeno, due santi che hanno segnato la storia della Chiesa con il loro amore profondo per Dio e per l’umanità. Il Pastore ha richiamato il tema centrale degli Esercizi: l’amore infinito di Cristo per ciascuna delle sorelle, riflettendo sul passo di San Paolo ai Galati: “Mi ha amato… ha consegnato sé stesso per me” (Gal 2, 20). Un amore che si fa carne, che si sacrifica, che si dona senza riserve.

L’Arcivescovo ha poi sottolineato l'importanza di vivere questo amore con generosità e riparazione, richiamando le parole di Papa Francesco nell’Enciclica Dilexit Nos: "Ci ha amato", che ci invita a vivere il Cuore di Cristo come fonte di guarigione e misericordia. In questo amore, che trasforma e rigenera, le suore riparatrici sono chiamate a diventare testimoni dell’amore che redime e ricostruisce l'umanità ferita dal peccato.

L'Arcivescovo ha esortato le suore a continuare il loro cammino spirituale, rinnovando il loro impegno di offrire se stesse in servizio e preghiera, ispirandosi alla devozione al Sacro Cuore di Gesù, che rappresenta la fonte della loro missione e vocazione. Ha concluso l’omelia con l’invito a vivere come veri strumenti di pace e solidarietà, pronti a rispondere con il cuore alla chiamata a riparare il Cuore di Cristo, testimoniando così una civiltà dell’amore.

La celebrazione si è conclusa con il desiderio di ciascuna sorella di vivere in comunione con il cuore di Cristo, trasformando la propria vita in un segno concreto di amore e speranza per il mondo.