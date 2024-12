Nell’ambito delle celebrazioni per il Millenario della dedicazione della Basilica di Santa Maria di Grottaferrata (1024-2024), voluta e fatta costruire dal nostro co-patrono e abate San Nilo, sabato 7 dicembre 2024 si terrà la inaugurazione della Mostra “Scrittura e immagini: Il Codex Purpureus Rossanensis e una selezione dei manoscritti greci medievali di Grottaferrata”. Un momento in cui si rinsalderà il già forte legame che unisce Grottaferrata e Rossano, e le due Chiese, sotto il manto di fede di San Nilo e del suo discepolo prediletto San Bartolomeo, che nel loro cammino proprio a Grottaferrata fecero nascere l’Abbazia dedicata alla Vergine. Il programma prevede alle ore 10:00, nella sala conferenze Abbazia di San Nilo, l’avvio dei lavori con i saluti istituzionali di P. Francesco De Feo Egumeno Monastero Esarchico Santa Maria di Grottaferrata; del Sindaco di Grottaferrata Mirko Di Bernardo, del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, di S. E. l’Arcivescovo Mons. Maurizio Aloise Arcivescovo della Diocesi di Rossano Cariati, di Lorenzo Bongirolami Direttore Gruppo Archeologico Latino Colli Albani Bruno Martellotta ODV,di Elisabetta Scungio Direttore regionale Musei nazionali Lazio – MiC. A seguire ci sarà la presentazione a cura di Santo Lucà Professore di Paleografia Greca | Università Tor Vergata – Roma e di Lucinia Speciale Professoressa di Storia dell’Arte Medievale | Università del Salento – Lecce. Modera Carmelo Pandolfi Consulente della Fondazione Angelini - Docente corso di valorizzazione dei siti monastici italo-greci Università Europea di Roma. Alle ore 12 è previsto il taglio del nastro e visita della mostra. L’appuntamento si completa, al pomeriggio, alle ore 16:30 nella sede del Polo Universitario di Grottaferrata con l’incontro su “Promozione turistica e culturale dei territori del Percorso Niliano” con Roberta Alberotanza Responsabile Sezione Itinerari Culturali del Laboratorio ECHE Lab Università Mediterranea di Reggio Calabria. Nell’occasione ci sarà la ratifica della Convenzione e regolamento tra il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi e il sindaco di Grottaferrata Mirko Di Bernardo. Il momento è coordinato da Lorenzo Bongirolami Delegato per il Percorso Niliano.