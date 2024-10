Il sindaco Franz Caruso a Donnici per l’ultima serata della sagra dell’uva e del vino, giunta quest’anno alla sua 42° edizione bissando il successo degli anni scorsi, in un crescendo di visitatori che hanno apprezzato un’organizzazione dell’evento curata sin nei minimi particolari

“Sono veramente emozionato - ha affermato il sindaco Franz Caruso – per una manifestazione che ha portato qui a Donnici, sulle nostre belle colline, tanta, tanta gente. Questa manifestazione è ormai un appuntamento attesissimo per tutta la città, ma anche per l’intera provincia. I visitatori sono sempre numerosi, ma noi dobbiamo tendere a migliorarci sempre di più per accrescere il prestigio di Donnici, dei suoi vini e delle sue specialità enogastronomiche. E’ questo l’impegno e lo spirito con cui la mia Amministrazione Comunale vive questa manifestazione. Ecco perché credo che non ci possiamo accontentare. Bisogna fare molto di più e lo faremo. La mia idea è di allungare i tempi dell’evento per sedimentare le presenze e non consumarle in un fine settimana. Donnici sa accogliere ed ha caratteristiche straordinarie, tra cui l’eccellenza dei suoi vini di valore. Su queste peculiarità, dunque, bisogna puntare con sempre maggiore forza, riconnettendo Donnici al resto della città, per uno sviluppo complessivo. Un territorio, infatti, progredisce se cresce insieme con una comunità unita e amalgamata”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa 42ª edizione della Sagra del Vino indimenticabile – ha concluso il sindaco Franz Caruso - dall’associazione Vivi Donnici, ai produttori locali agli artisti, e soprattutto, al pubblico che ha partecipato con entusiasmo e passione. L’appuntamento è per il prossimo anno!”.

Sono da capogiro i numeri che ha fatto registrare la 42ª edizione della Sagra del Vino a Donnici, con oltre 15mila presenze, confermandola come un evento tra i più attesi del panorama calabrese. Un'affluenza di visitatori, dunque, senza precedenti che ha animato le vie del borgo per tre giorni all'insegna del buon vino, del cibo locale e di tanta musica. Cuore pulsante dell'evento sono state le 6 cantine del Donnici DOC, che hanno presentato i loro migliori vini, offrendo degustazioni che hanno valorizzato le eccellenze vinicole del territorio. Un vero viaggio nei sapori della tradizione, arricchito dalla presenza di 25 stand gastronomici dedicati alle specialità locali, che hanno permesso ai visitatori di assaporare piatti tipici calabresi, dai salumi ai formaggi, fino ai dolci tradizionali. La sagra non è stata solo enogastronomia: la musica ha avuto un ruolo fondamentale nell’intrattenere il pubblico. Con ben 10 concerti dal vivo distribuiti nei tre giorni, i visitatori hanno potuto godere di esibizioni che spaziavano tra vari generi musicali, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente che ha reso l'evento ancora più speciale.

Questa edizione, grazie al grande successo di partecipazione e alla qualità delle proposte, ha consolidato la Sagra del Vino di Donnici come un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nelle tradizioni e nei sapori della Calabria.