“Unindustria - Calabria è un prezioso collante di unione per le imprese e gli industriali delle cinque province. l’evento non è un semplice momento celebrativo, ma rappresenta il focus ideale per analizzare le variegate tematiche mirate allo sviluppo socio-economico della Calabria in connessione con le dinamiche di sviluppo del paese. il nostro territorio ha dei punti saldi su cui poter costruire un piano di sviluppo e crescita duraturo e sostenibile: oltre all’elevata disponibilità di risorse, la nostra regione può contare su un fiorente settore agroalimentare, base produttiva su cui poter costruire filiere più solide e orientate all’innovazione ed ai mercati esteri”. L’ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, intervenendo al 50° anniversario di Unindustria Calabria. ha aggiunto: “va rimarcata un’altra grande risorsa della Calabria: il paesaggio naturalistico, inestimabile patrimonio per il comparto turistico, ideale per generare reddito ed occupazione. la Calabria ha tutto ciò che le occorre per essere terreno ospitale di investimenti e nuove attività produttive industriali. In una fase storica come questa, caratterizzata dalle transizioni digitale ed ecologica, non possiamo guardare in piccolo e rifuggire nella canonica distorta rappresentazione della Calabria. la nostra regione può ospitare imprese, creare opportunità di sviluppo e nuovi posti di lavoro. non mi stancherò mai di dire che la Calabria soffre di un ingiusto gap reputazionale che il mondo della politica, come quello dell’impresa, deve assolutamente contrastare”. Mancuso ha infine espresso apprezzamento “per la proposta lanciata da Unindustria: “agenda Calabria è una bussola strategica produttiva, che indica una vera sfida per la crescita industriale della Calabria ed il conseguente rilancio economico del territorio, che passa anche da un piano d’azione diverso che contempla la sinergia tra pubblico e privato, arma in più per il potenziamento dell’industria calabrese e che va sfruttato con le nostre progettualità, idee e risorse”.