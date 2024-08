C’è tempo fino al 31 ottobre per partecipare al concorso “Premio Volontario dell’anno 2024” bandito dal CSV Cosenza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza e con il patrocinio gratuito della Provincia di Cosenza. Il concorso è rivolto a studenti e studentesse delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la provincia ed ha l’obiettivo di diffondere la cultura della solidarietà e dell’azione spontanea di cittadinanza attiva. Studenti e studentesse dovranno produrre un elaborato creativo originale, inerente al tema di un’azione volontaria, spontanea e gratuita come esperienza personale.

In particolare, è richiesta la realizzazione di un racconto in prosa, per le scuole primarie e per le scuole secondarie di primo grado con lunghezza massima di 1500 battute, spazi inclusi. Per le scuole secondarie di secondo grado è richiesta la realizzazione di un prodotto video multimediale di durata massima due minuti. In palio buoni Amazon.

La premiazione si terrà il 5 dicembre durante la manifestazione celebrativa della Giornata Internazionale del Volontariato organizzata dal CSV Cosenza. La richiesta di partecipazione è stata già inviata a tutte le scuole della provincia. Invitiamo gli enti di terzo settore a sollecitare la partecipazione al concorso degli istituti e dei docenti con cui collaborano. Il concorso è un’occasione per sensibilizzare le nuove generazioni al volontariato.

Lo scorso anno, i vincitori sono stati Emanuel Gjoka, Carmen Pia Capristo e Carmen Spagnuolo. Una menzione speciale è stata assegnata a Ines Toteda. I ragazzi e le ragazze sono stati premiati in occasione della chiusura dell’anno di Cosenza Capitale Italiana del Volontariato il 5 dicembre al Teatro Rendano.