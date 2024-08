Ha preso il via lo scorso 19 agosto e si concluderà il prossimo 4 settembre, ad Acri, la dodicesima edizione estiva dell’International Campus Festival, la rassegna di concerti paralleli alle masterclass e laboratori del Campus Musica Acri.

Il Campus è promosso dall’Associazione Amici della Musica di Acri APS con la direzione artistica del Maestro Angelo Arciglione e col sostegno dalla Regione Calabria. Le attività didattiche si svolgono nella sede dell’Accademia acrese degli Amici della Musica in Via Padula e nel vicino Palazzo Padula, mentre i concerti, con inizio alle ore 21, si tengono in due location: Chiostro di San Domenico (Calabria Verde) e Piazza Marconi. Sabato 31 agosto, proprio al Chiostro di San Domenico, ci sarà un “Triello Violinistico”, con la “sfida” dei tre violinisti coach del Campus: Alessandro Acri, docente presso il Conservatorio di Cosenza, Annastella Gibboni, docente presso il Conservatorio di Bari, e Donatella Gibboni, docente presso il Conservatorio di Matera. Lunedì 2 settembre è la volta del giovane Trio Pitagora, nato nelle aule del Conservatorio di Cosenza e formato dalla violinista Wilma Monachello, dal violoncellista Manuel Pecora e dal pianista Andrea Artioli.

La kermesse si concluderà mercoledì 4 settembre, in piazza Marconi, con la “Gran Partita” di Mozart eseguita dall’Orchestra di Fiati diretta da Monica Arpino. Sono partner della manifestazione la Fondazione Padula, l’A.M.B. Gruppo Micologico Naturalistico Sila Greca, la Pro Loco e la FIDAPA di Acri.