Resistenza. È questo il tema della XIII edizione del Festival delle Migrazioni che, dopo l’esperienza positiva del 2023, anche quest’anno sarà itinerante e toccherà gli otto comuni in cui l’Associazione don Vincenzo Matrangolo è presente con i propri progetti.

Ospite d’eccezione, il 24 agosto, a Vaccarizzo Albanese, in piazza Skanderbeg, Patrick Zaki, attivista che sarà intervistato dal caporedattore del TGR Calabria, Riccardo Giacoia. Lisa Clark, Co-Presidente dell’International Peace Bureau, insignita del premio Nobel della Pace, sarà presente a Bisignano nella giornata inaugurale del 22 agosto.

Il 23 agosto, a San Benedetto Ullano, ci sarà Renato Curcio, autore ed editore intervistato dal giornalista Paride Leporace e dal ricercatore Maurizio Alfano. Il 25 agosto, a San Giorgio Albanese, il Vescovo di Cassano allo Ionio Francesco Savino parlerà del Patto Italia-Albania con la giornalista albanese Kristina Milona. Gli altri appuntamenti sono previsti il 29 agosto a Cerzeto, il 30 a San Basile, il 31 ad Acquaformosa e il primo settembre a San Sosti.

“Il programma della seconda parte del Festival – afferma il presidente dell’associazione Giovanni Manoccio – è in fase di completamento e sarà divulgato nella prossima settimana. Un profondo ringraziamento va ai sindaci dei Comuni ospitanti, ai soci dell’associazione e tutti i relatori che parteciperanno ai tanti dibattiti in programma. Sarà un’edizione di denuncia politica e di riflessioni sullo stato attuale dell’immigrazione e dell’accoglienza e su come le notizie vengano artatamente occultate. Naturalmente in ogni serata vi saranno i concerti serali”.