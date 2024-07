Si è conclusa con grande successo la prima tappa del tour calabrese dell'International Street Food organizzato da AIRS di Confartigianato Imprese. Quella di Catanzaro, che è coincisa con la festa del Santo Patrono del Capoluogo, San Vitaliano, ha visto la presenza di diciotto stand di cucina internazionale registrando oltre 20.000 presenze.

“Siamo stati felici di aver accolto la proposta dell’assessore Borelli che ha voluto fortemente che l’International street food si svolgesse in occasione della ricorrenza del Santo Patrono – afferma il segretario regionale di Confartigianato Imprese Calabria, Silvano Barbalace -. Confartigianato ha voluto offrire il proprio contributo: la città ha potuto beneficiare dell'afflusso di migliaia di visitatori richiamati anche dal nostro evento, potendo apprezzare non solo le delizie culinarie offerte, ma anche riscoprire le bellezze della città e le sue importanti tradizioni. È stata anche una importante occasione per le imprese locali di lavorare e registrare importanti risultati grazie alla massiccia presenza di persone”.

Per Alfredo Orofino, presidente di AIRS di Confartigianato, “l'organizzazione dell'International Street Food nel centro di Catanzaro invece che nelle usuali località costiere riteniamo sia stata una scommessa vinta per tutti gli operatori, l’amministrazione comunale, la comunità tutta. Non possiamo che essere soddisfatti di aver contribuito alla buona riuscita dell’intera manifestazione”.

Confartigianato Imprese Calabria rivolge anche “gli auguri e le congratulazioni per i venti anni di attività a Catanzaroinforma.it che nell’ambito della tre giorni ha organizzato la terza serata, regalando alla comunità anche il concerto degli Adika Pongo”.

Gli appuntamenti con l’International Street Food continuano anche ad agosto con un fitto calendario che toccherà diverse località tra le quali Capo Vaticano, Crotone, Paola, Siderno, per citarne alcune.