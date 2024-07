Miss Miramare è Chiara Carlomagno di Villapiana. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Roberta Mazza. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi Giada Mazzuca. Quarta classificata Greta Tassiello. Quinta classificata Francesca Romano. Sesta classificata Elisa D’Andrea.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: "Ringraziamo le colonne portanti di questa serata: Maria Rusciani, Roberto Bongiorno e Carmela Perla. Ci auguriamo che sia la prima di una lunga serie. Abbiamo un tour lunghissimo che ci porterà alla scoperta della nostra meravigliosa Regione. Ringraziamo la nostra squadra di professionisti, le aspiranti miss e le loro famiglie per l’incessante supporto. Un grande in bocca al lupo a tutte le concorrenti. Rivolgiamo un caloroso invito a tutte le ragazze calabresi: iscrivetevi alle selezioni sul sito ufficiale di Miss Italia e unitevi a noi in questa straordinaria avventura!".

Ad ospitare la quinta tappa di Miss Italia Calabria è stata la sala ricevimenti Miramare, situata sulle colline di Roseto Capo Spulico, con vista sul Mar Ionio. Il Comune di Roseto Capo Spulico è un gioiello della Calabria capace di coniugare passato e presente in un affascinante racconto di cultura e bellezza. Roseto, originariamente una delle città satellite di Sibari durante l'epoca della Magna Grecia, era rinomata per la coltivazione di rose. Il nome Roseto, derivante dal latino “rosetum”, affonda le radici nella tradizione greco-romana della coltura delle rose. Nell'antichità, i petali venivano utilizzati per riempire i guanciali delle principesse sibarite, conferendo alla città un legame storico con l’eleganza e la raffinatezza. Nel 1970, il Comune assunse ufficialmente il nome di Roseto Capo Spulico, in omaggio alla sua vicinanza al Capo Spulico, noto nell’antichità come Akron Spylikòn (?κρον Σπυλικ?ν in greco). La Roseto moderna risale al X secolo d.C., con la costruzione del Castrum Roseti tra il 1058 e il 1085 per mano del principe Roberto il Guiscardo. Il periodo di massimo splendore si raggiunse nel 1260 con la costruzione del Castrum Petrae Roseti, noto come Castello Federiciano. Costruita su un sito di culto pagano, la fortezza è stata testimone della presenza di Federico II di Svevia, lo “Stupor Mundi”, che lasciò tracce indelebili, tra cui l'Onfale con segni della Passione di Cristo e numerosi altri segni lapidei custoditi tra le mura del maniero. Il cuore di Roseto Capo Spulico pulsa attraverso il suo centro storico, un luogo ricco di storia e splendore. La Chiesa Madre di San Nicola di Myra, il Palazzo Baronale e la suggestiva Chiesetta dell’Immacolata Concezione, conosciuta anche come “Santo Totaro” sono solo alcuni dei luoghi di pregio che arricchiscono il borgo. Una delle gemme più celebri del centro storico è la “Vinella degli innamorati”, il vicolo più stretto d’Europa. Questo angolo romantico, dove gli innamorati si incontravano per un bacio rubato e promesse d’amore, è ancora oggi considerato simbolo di buon augurio per relazioni durature. Ad oggi, Roseto Capo Spulico continua a incantare visitatori e residenti con la sua ricca eredità storica.

Ogni dettaglio di Miss Italia Calabria 2024 è pensato per esaltare le meraviglie senza tempo della nostra Regione. Le storie e le tradizioni della Calabria sono messe in primo piano, rendendo omaggio a una terra ricca di cultura, storia e bellezze naturali. Le partecipanti al concorso, oltre a sfoggiare la loro bellezza, diventano ambasciatrici di un patrimonio inestimabile, condividendo con il pubblico la magia della nostra terra. Il tema scelto per quest'edizione, “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”, cattura l'essenza autentica delle nostre radici, trasformando ogni tappa del concorso in un'esperienza indimenticabile. Con la direzione artistica di Linda Suriano, i testi curati da Francesca Marchese e le impeccabili coreografie di Lia Molinaro, lo spettacolo diventa un omaggio vivo e pulsante alla nostra terra. L'Accademia New Style- Scuola di moda e design di Cosenza, guidata da Franca Trozzo, ha rivisitato con creatività e modernità i tradizionali abiti calabresi, riuscendo a unire passato e presente in un armonioso dialogo di stili e significati. Ad accompagnare le selezioni di Miss Italia Calabria è la sigla esclusiva “Immagina la bellezza”, ideata dal cantautore Roberto Bozzo che riflette lo spirito vivace e autentico del concorso. Katia Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach, ha portato per la prima volta nel concorso il suo “Metodo Soulfullness®”, per aiutare le partecipanti a perseguire il sogno della fascia con maggiore consapevolezza e fiducia in sé stesse. Sul palcoscenico, le aspiranti miss hanno messo in luce il loro talento e la loro personalità, determinate a portare a casa il prestigioso titolo.

La quinta tappa del concorso è stata condotta con grinta dalle carismatiche presentatrici Linda Suriano e Larissa Volpentesta. Grazie alla loro energia e alla loro professionalità, l'evento è stato reso ancora più coinvolgente, mantenendo alto l'entusiasmo del pubblico e delle partecipanti. L'atmosfera magica della serata è stata ulteriormente arricchita dall'ospite musicale Elisa Pristeri che, sotto il cielo stellato, ha eseguito brani toccanti come “Il peso del coraggio” di Fiorella Mannoia, “Valentine” e “La paura del buio” dei Måneskin.

Maria Rusciani (event planner) e Carmela Perla (Alba Demar B&B) hanno evidenziato l'importanza di ospitare manifestazioni come Miss Italia Calabria che puntano non soltanto alla valorizzazione dei talenti e della bellezza delle giovani calabresi ma anche alla promozione del territorio e delle sue bellezze storiche e artistiche: "Abbiamo scelto di ospitare Miss Italia a Roseto Capo Spulico per far conoscere ancora di più il nostro bellissimo Comune. Abbiamo associato la bellezza delle ragazze che ci rappresentano in tutta Italia al fascino di questi luoghi. Ringraziamo i nostri partner per averci consentito di organizzare questo meraviglioso evento. Facciamo un grande in bocca al lupo alle aspiranti miss".

A proclamare la vincitrice della quinta tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Maria Rusciani (event planner), Sabrina Franco (vicesindaco Comune di Roseto Capo Spulico), Daniela De Titta (Miramare), Alessandra Perla (presidente Associazione Anas), Rocco Franco (Carabiniere), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Alessia D’Angelo, Francesco Vigiano (Fevi frutta), Daniele Saturnino (Framesi), Antonella Rugiano (Miluna). A seguito dell’incoronazione, Miss Miramare ha confessato di essere: "Contenta di questa vittoria inaspettata. È stata una serata bellissima. La porterò sempre con me. Vorrei dedicare questa fascia a mia nonna, scomparsa da poco. Mi ha sempre incoraggiato a partecipare al concorso".