Donaci un sorriso e noi ti offriamo il caffè più buono della città. È il motto dei ragazzi e delle ragazze che gestiscono la caffetteria sociale “IoNoi Coffee and Go” di via Giovanni Amellino 137, Cosenza, nel quartiere di via Popilia. Il progetto, a cura dell’associazione di volontariato “IoNoi”, è sostenuto dalla Regione Calabria e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l’obiettivo di dar vita a laboratori formativi per favorire l’integrazione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità. La caffetteria è stata attrezzata con banco bar, macchina da caffè, tavoli e sedie.

Spazi e attrezzature sono state pensate e realizzate al fine di dar vita ad un ambiente confortevole ed inclusivo in cui trascorrere e condividere momenti di vita quotidiana, in un contesto urbano centrale e facilmente raggiungibile a piedi e con i mezzi pubblici e punta all’acquisizione di competenze e conoscenze professionali relative alle attività di ristoro e caffetteria.

Dopo un corso di formazione che si è svolto da Caffè Aiello, i ragazzi sono ora in grado di preparare e offrire gratuitamente un buon caffè a tutti. Inoltre, su richiesta si possono gustare diverse bevande al gusto di nocciolino, cioccolato, chocowhite, macaron al pistacchio, ginseng e crème brûlée.