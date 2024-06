Spesso si è parlato della vocazione turistica della Calabria ed in particolare delle potenzialità che la lunga costa ionica che serpeggia per ben 38 Km, nel territorio di Corigliano-Rossano può offrire all’economia della conurbazione. Tuttavia, quale visitatore è stato attratto dall’offerta vacanziera fino ad oggi pubblicizzata? È più di ogni altra cosa, gli operatori del settore e tutto il comparto della filiera produttiva e dei servizi ad essa collegati ne hanno tratto i benefici economici sperati? Di seguito, una buona pratica di diversificazione dell’offerta turistica locale che fa ben sperare per il nostro prossimo futuro.

La International Language School della professoressa Ida Parise Ph.D., azienda leader nell’insegnamento, certificazione e diffusione delle lingue straniere in Italia ha capovolto il paradigma del consueto schema di viaggio-studio. Per il secondo anno consecutivo, giovandosi di partnership italiane ed internazionali, la Prof. promuove la scoperta della città di Corigliano-Rossano per tramite dello studio della lingua inglese. Numeri raddoppiati, rispetto all’anno precedente, per il “Calabria Summer Camp 2024” che si svolgerà dal 30 giugno al 14 luglio prossimi. Un’esperienza che promette di coniugare la visita ed il godimento dello straordinario patrimonio culturale della città con il buon cibo e tanto divertimento, nell’esclusivo scenario del villaggio Itaca/Nausicaa di Corigliano-Rossano, con il suo impareggiabile Acquapark Odissea 2000. L’idea della dinamica ed instancabile dottoressa Parise è stata coadiuvata dalla disponibilità della Edil Mar Marino Saverio Srl, nella persona dell’avv. Milena Marino che, con la consueta lungimiranza imprenditoriale e cordialità personale, ha caldeggiato la proposta, affinché divenisse un pacchetto integrato che coniuga felicemente: apprendimento, promozione territoriale e divertimento.

L'industria culturale, che crea indotto economico per esercenti, commercianti, risorse umane specializzate e formate dalla stessa International Language School per accogliere al meglio i visitatori, ha appena iniziato la sua ascesa. Il prossimo obiettivo sarà quello di coinvolgere sempre più operatori locali, destagionalizzare il periodo di permanenza dei gruppi e far visitare sempre più numerosi luoghi della nostra cultura. Anche tu, non perdere questa occasione: take your time, plan your holiday, come to the South!