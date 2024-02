Sabato 24 febbraio, alle ore 17, nella chiesa dell'Immacolata di Dipignano sarà celebrata una Santa Messa per ricordare i 120 anni dell'ordinazione sacerdotale di don Ciccio Cozza, avvenuta il 27 febbraio 1904 a Marano Marchesato, per mano dell’allora arcivescovo mons. Camillo Sorgente. La Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da don Antonello Gatto, parroco di Dipignano. L'iniziativa religiosa è stata programmata in sinergia con l'Universitas Vivariensis, guidata dal rettore Demetrio Guzzardi e dal Centro studi calabrese "Cattolici socialità politica", presieduto da Maria Locanto. Nel mese di luglio, invece, in occasione dei 60 dalla morte di don Ciccio Cozza,allievo di don Carlo De Cardona, sono previsti appositi eventi civili.