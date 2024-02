Il tradizionale Palio cu i ciucci di Laino Borgo aprirà quest'anno il corteo di Re Carnevale che da ufficialmente il via alla 66ª edizione del Carnevale di Castrovillari. Giovedì 8 febbraio sul corso principale della città del Pollino, come ormai avviene da qualche anno, una delle realtà fokloriche e identitarie dell'area del Pollino è chiamata a rappresentarsi nella sfilata di apertura della festa mascherata più antica di Calabria.

Laino Borgo ha scelto di portare i colori della sua festa più rappresentativa, il Palio cu i ciucci che quest'anno si svolgerà dal 12 al 14 agosto, che unisce foklore e goliardia insieme alla rievocazione storica del passaggio di Carlo V che impreziosisce l'evento della Valle del Mercure. A rafforzare la compagine lainese ci saranno anche gli zampognari con i suoni e le musiche locali.

"E' per noi un grande onore - ha spiegato il sindaco Mariangelina Russo - poter aprire la sfilata di un cosi importante e rappresentativo evento regionale che da lustro a Castrovillari ma a tutto il Pollino. Abbiamo sempre sostenuto che fare rete con il territorio e realizzare una reale sinergia tra eventi identitari è la strategia più efficace per promuovere al meglio il nostro areale, ricco di fascino, tradizioni, esperienze, natura, cultura ed enogastronomia che lo rendo uno scrigno di meraviglia unico. Portiamo in piazza i nostri colori che rappresentano la comunità intera che si ritrova attorno ad un evento che unisce tradizione e goliardia, folklore e aggregazione, arricchito da qualche anno dalla storica rievocazione del passaggio di Carlo V. Un ringraziamento va alla Pro Loco nella persona del presidente Eugenio Iannelli e del direttore artistico Gerardo Bonifati per aver scelto Laino Borgo in questa sessantaseiesima edizione del carnevale di Castrovillari. Da questo straordinario palcoscenico che unisce maschere e folklore lanciamo l'invito a tutti di coinvolgersi ad Agosto nella nostra festa comunitaria che, come il carnevale per Castrovillari, rievoca tradizione e identità in un grande evento di piazza".