di ANTONIO IAPICHINO - È annunciata per domenica 17 dicembre, nella terza Domenica di Avvento, la riapertura della Chiesa Madre dopo i lavori di risistemazione del tetto, il rifacimento dei portoni e la pitturazione interna ad opera del finanziamento della Regione Calabria per tramite dell’Amministrazione comunale, insieme ad altri lavori effettuati grazie alla generosità dei benefattori della parrocchia. È quanto ha fatto sapere il parroco della parrocchia “Santa Maria Assunta” di Bocchigliero, padre Onofrio Farinola, evidenziando che per tale data, alle ore 10,15 è prevista l’accoglienza dell’Arcivescovo, di Rossano Cariati, mons. Maurizio Aloise, quindi, si procederà con il taglio del nastro davanti al portone della Chiesa Madre e alle ore 10,30 si terrà una Solenne Celebrazione Eucaristica. Intanto, in preparazione di tale evento, sabato 16 dicembre, alle ore 18, si terrà un momento di preghiera nella chiesa di San Francesco, “perché la riapertura della Chiesa Madre – ha commentato padre Farinola - non resti relegata a una circostanza ma diventi occasione di riflessione per comprendere la bellezza di essere Chiesa”.