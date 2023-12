In un momento in cui i nostri cuori sono lacerati dai conflitti che stanno seminando morte e distruzione, questi giorni di Avvento, ci chiedono di testimoniare ancora di più il messaggio di pace, amore e speranza che la nascita di nostro Signore Gesù ispira nel cuore di ogni cristiano. L'Arcidiocesi di Rossano Cariati, attraverso il suo Pastore, S. E. l’Arcivescovo Mons. Maurizio Aloise, raccogliendo il messaggio di Pace di Papa Francesco, darà vita a quello che può essere definito un ponte per la Pace, arrivando fino in Terra Santa! Ciò si è reso possibile grazie al programma “Calabria Terra di Pace e Fratellanza”, di cui il Comune di Tarsia è capofila, che trae ispirazione dalla Enciclica Papale “Fratelli tutti”, nell’ambito del quale l’Arcidiocesi di Rossano Cariati ha avviato il Progetto “Il Sole ri-sorge a Gerusalemme”, di cui è referente Adriana Grispo, già dirigente scolastica. In tale contesto è nato il Coro di Voci Bianche, composto dagli studenti di Corigliano Rossano dell’IC Don Bosco, dell’ IC Erodoto, dell’IC Leonetti; dell’IC Rossano 1 e dell’IC Tieri. Il coro si esibirà nel Concerto di Natale martedì 18 dicembre 2023, alle ore 18:00, nella Cattedrale di Maria Santissima Achiropita, alla presenza del Padre Arcivescovo, della Vice presidente del Consiglio della Regione Calabria Giuseppina Princi, del Presidente nazionale dell’Associazione “Colors for Peace” Antonio Giannelli, delle autorità civili e religiose, delle comunità scolastiche e delle associazioni. Un evento straordinario, unico in Calabria, poiché saremo collegati, in streaming, con i Cori delle Scuole della Custodia di Terra Santa, dirette da Padre Ibrahim Faltas, in particolare le scuole di Gerusalemme e Betlemme. Le stesse scuole che hanno lavorato per la realizzazione del Coro “Colors for Peace” si sono impegnate anche nella produzione di disegni sulla Pace, che arricchiranno la Mostra Internazionale “Colors for Peace” che sarà inaugurata nel Museo Diocesano e del Codex, la mattina del 18 dicembre alle ore 11 e resterà aperta al pubblico fino al 7 gennaio 2024. Accoglieranno i disegni sulla Pace anche gli spazi scolastici del Polo Liceale di Rossano, dove la mostra sarà allestita a cura degli studenti e dei docenti del Liceo Artistico.