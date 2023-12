Fondo per l’Inclusione delle Persone con Disabilità (FIPD), l’Ambito Territoriale Sociale (ATS) con Trebisacce comune capofila è destinatario di un nuovo finanziamento di quasi 40 mila euro. Potranno essere utilizzati per l’acquisto di attrezzature utili a incrementare, ammodernare e rendere fruibili e più inclusivi parchi gioco e aree verdi attrezzate, delle comunità dell’Alto Jonio. Destinatari del fondo promosso dalla Regione nell’ambito delle azioni di rafforzamento delle politiche per il Welfare saranno, insieme a Trebisacce (capofila), tutti gli altri sedici Comuni afferenti all’ATS: Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna, Cassano Jonio, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi e Villapiana, che avranno una quota. L’Ambito provvederà a dotare ogni Comune di nuovi giochi per realizzare o completare spazi dedicati al divertimento e al relax dei più piccoli.