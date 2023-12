Gli osservatori della città facilmente ne esaltano il panorama costiero e montano, l’eccellente gastronomia e la tradizione storica. Allo scopo di fare della città di Corigliano-Rossano una meta popolare nelle classifiche delle destinazioni turistiche calabresi è stato strutturato il progetto, “A Journey to the South: Discover Corigliano-Rossano City”. Si tratta di un lavoro co-finanziato dal Comune di Corigliano-Rossano, su proposta della professoressa Ida Parise - PhD in linguistica applicata, presso l’Università Goldsmiths di Londra – docente, ricercatore ed imprenditore locale, ci propone una formula di promozione territoriale atta ad accrescere la consapevolezza dell’uso internazionale dell’inglese nell’abito del settore turistico da parte di parlanti di altre lingue madri. Inoltre, da questo itinerario, che incardina i monumenti più rappresentativi del nostro territorio, recentemente catalogati e sapientemente definiti MID (Marcatori Identitari Distintivi) dalla Cabina di Regia dell’Assessorato al Turismo - Calabria Straordinaria – della Regione Calabria, ci si attende di promuovere il patrimonio storico, culturale e gastronomico della città di Corigliano-Rossano presso un target di clientela interessata, con provenienza locale, nazionale ed internazionale.

Alla visita guidata in lingua inglese saranno integrati strumenti pedagogici che potrebbero asservire la didattica in aula, per sviluppare competenza linguistica specialistica nell’ambito del settore turistico. Pertanto, l’elaborazione e l’implementazione degli itinerari proposti potrebbero diventare Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) ed integrarsi, quali tirocini, nei corsi professionali per guide turistiche, rappresentando un vero e proprio sbocco lavorativo per tanti giovani.

La prima edizione dell’itinerario conoscitivo ed esperienziale della città di Corigliano-Rossano si terrà il 14 gennaio 2024, con la chiara intenzione di attuare una proposta di rilancio turistico dei luoghi visitati, capace di trasmettere la forte caratterizzazione identitaria del nostro territorio, provvedendo a renderla accattivante e moderna per attrarre turisti dal profilo alto-spendente, provenienti da tutto il mondo.