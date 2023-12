In occasione dell’invasione simbolica ed innamorata della nostra Cittadella Fortificata Bizantina, inserita tra i marcatori identitari della Calabria Straordinaria, faccio appello a tutti i residenti ed alle attività commerciali e produttive operanti nel Centro Storico di contribuire allo spirito dell’iniziativa, abbellendo soprattutto con piante e fiori balconi, scalinate, terrazze, finestre, scorci e affacci.

Complimentandosi con l’associazione europea Otto torri sullo Jonio per aver scelto il Centro Storico di Cariati come nuova tappa del format di successo NOSTOS - CHI RESTA IN QUEL CHE RESTA, giunto alla sua settima edizione, il consigliere delegato alle politiche per i turismi, marketing territoriale e sviluppo economico Antonio Scarnato invita la comunità ed il territorio ad essere co-protagonista, sabato 2 dicembre alle ore 16, di questo evento di marketing territoriale dal basso organizzato in partnership con l’Amministrazione Comunale e con il Flag Borghi Marinari dello Jonio. – Gli angoli più infiorati della Cittadella saranno fotografati dai partecipanti all’invasione e su selezione e proposta degli organizzatori consegneremo ai protagonisti e volontari di questa competizione spontanea di bellezza e decoro urbano, in una successiva iniziativa ad hoc, degli speciali attestati di elogio ed apprezzamento pubblico da parte dell’Amministrazione Comunale.

L’obiettivo – aggiunge il consigliere auspicando la massima adesione dei residenti e delle attività commerciali – è quello di poter replicare, consolidare e migliorare questo metodo ad ogni iniziativa pubblica che vedrà protagonista la nostra Cittadella. – Con questo stesso spirito – aggiunge il delegato al turismo – abbiamo studiato e scelto quest’anno addobbi natalizi nuovi e diversi dal passato per il Centro Storico: saranno installati in questi giorni e renderanno ancora più accogliente e magica l’atmosfera del borgo durante tutti gli eventi che dal prossimo weekend dell’1-2 dicembre fino all’Epifania 2024 renderanno attrattiva la parte alta della nostra Città.

Per partecipare all’invasione, coordinata dallo staff di Otto Torri sullo Jonio insieme alla guida della Direttrice del Museo Civico Mumam Assunta Scorpiniti, è fissato un raduno alle ore 15.30 all’ingresso della Cittadella, a Porta Pia. – L’evento si inserisce nella due giorni regionale (venerdì 1 e sabato 2 dicembre) dedicata all’identità enogastronomica, in particolare al pesce dei nostri mari ed alla qualità dell’extravergine dal titolo ALLA RICERCA DELLIDENTITÀ E DEL PESCE DEI NOSTRI MARI. PER RISCOPRIRE UN BORGO. TESORI NASCOSTI TRA OLIO, VINO E PESCATO. Promosso dalla società cooperativa Sentiero Sostenibile Srl di Corigliano-Rossano in collaborazione con il Flag Borghi Marinari dello Jonio, patrocinato dal Comune di Cariati e finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020, l’evento sarà preceduto, venerdì 1 alle ore 17 al MuMAM, dalla presentazione della Carta degli extravergine d’oliva della Calabria alla presenza, tra gli altri, del direttore generale del dipartimento regionale agricoltura Giacomo Giovinazzo e dalla relazione del professore Ludovico Montebianco Abenavoli, docente di Gastroenterologia all’Università Magna Graecia.

Dalle ore 18 di entrambi i giorni sarà allestito sul Corso XX Settembre e per i vicoli dell Cittadella il Villaggio dell’identità e della sovranità alimentare con gli stand enogastronomici identitari in collaborazione con l’IPSEOA di Cariati e la partecipazione straordinaria di MINDUJO che per la prima volta approderà sulla costa ionica per sperimentare, su proposta di Otto Torri sullo Jonio ed insieme al FLAG la ricetta di un panino sanizzo ad hoc, con il pescato locale