Uno degli obiettivi probabilmente più ambiziosi che ha contraddistinto e qualificato il programma politico-amministrativo che abbiamo condiviso con la Città nel 2018 era quello di riuscire progressivamente a costruire una reputazione internazionale di Tropea come destinazione turistico-culturale ed esperienziale, sempre più autonoma dalla sua riconoscibilità come località balneare e stagionale. Riempie di orgoglio della propria terra percepire, attraverso le relazioni della Città nel mondo, che questo risultato straordinario è stato raggiunto e rappresenta un valore aggiunto per tutta la regione.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì incontrando rappresentanti della Camera di Commercio Italiana in Ontario, sulla College Street di Toronto, nell’ambito della missione istituzionale in Canada, dove è stato invitato per ritirare, nella cornice dell’evento Calabra Heritage, il Premio del Presidente (The Heritage Calabria President’s Award), al Borgata Event Centre di Vaughan.

Turismo delle radici, continuare a rafforzare ed a posizionare la destinazione esperenziale di Tropea su segmenti turistici intercontinentali e di nicchia, attraverso la condivisione di progetti e direzioni strategiche che, sul modello dell’ormai consolidata sinergia con la Costa Azzurra ed il format 10 Comuni, possa far crescere risultati in termini di presenze e scambi reciproci.