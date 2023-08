Grande successo per la terza edizione del Premio Letterario “Città di Girifalco”. Si è conclusa la tre giorni di iniziative promosse dal Comune di Girifalco su iniziativa dell’assessore alla Cultura, Elisabetta Sestito, con la direzione artistica dello scrittore Domenico Dara. Nel corso della tre giorni è stata registrata una grande partecipazione di pubblico; il tutto si è svolto nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale. Protagonista della prima serata, aperta con il ricordo del compianto presidente della Pro Loco Paolo Antonio Migliazza, ha avuto come protagonista Saverio La Ruina con la rappresentazione teatrale 'Dissonorata. Un delitto d'onore'.

Al centro della scena della seconda serata del Premio è stato l’artista Peppe Voltarelli che, con un vasto repertorio, ha coinvolto il pubblico presente in un concerto travolgente e entusiasmante. Ieri la kermesse letteraria organizzata dall'Amministrazione Comunale di Girifalco su iniziativa dell'assessore con delega alla Cultura, Elisa Sestito, e la direzione artistica dello scrittore e premio Stresa, Domenico Dara, si è aperta alle ore 18 con una tavola rotonda che ha avuto come relatori la dottoressa Elisabetta Burdino - medico di famiglia - la dottoressa Daniela Pietragalla esperta di scrittura terapeutica e Mauro Notarangelo psichiatra e psicoterapeuta, ed è stata moderata da Maria Fodaro, tecnico della riabilitazione cognitiva.

L'incontro verteva sull'uso dei social e i possibili effetti psicologici durante la fase adolescenziale.

In seconda serata un’ emozionante rappresentazione teatrale portata in scena dagli operatori e dai pazienti della Rems ha coinvolto ed emozionato il pubblico presente. A loro è stata consegnata dall’assessore Sestito una targa di riconoscimento, per l'ironia con cui si sono messi in gioco.

A seguire uno straordinario excursus culturale sulle forme di follia nel mondo antico, tenuto dall'archeologo Francesco Cuteri, ha rapito l’attenzione dei presenti.

La serata è stata allietata da emozionanti intermezzi musicali a suon di organetto a cura di Antonio Grosso, mentre le letture di brani delle opere vincitrici sono state magistralmente interpretate da Alfredo Stranieri e Francesca Ritrovato.

La serata si è conclusa con l'assegnazione dei premi da parte del sindaco Pietrantonio Cristofaro ai vincitori: per la sezione narrativa a Monica Acito con 'Uvaspina' e per la sezione follia a Stefano Redaelli.

Tra i tanti ospiti presenti il direttore del Dipartimento Salute Mentale Michele Rossi e molti uomini e donne appassionati di cultura provenienti da tutta la Calabria.

Positivo il bilancio stilato dall’assessore Sestito: “L'evento, giunto alla sua terza edizione, si è strutturato in tre diverse serate offrendo al pubblico presente intensi spunti di riflessione e creando richieste da parte del mondo letterario e culturale calabrese. Abbiamo piantato un seme che sta germogliando e che pretende di farsi spazio nell'incantevole mondo della Calabria letteraria”.

Dagli organizzatori un caloroso ringraziamento, per l'incessante lavoro effettuato, al direttore artistico del Premio Domenico Dara, conoscitore attento delle dinamiche culturali e profondamente legato al luogo natio del quale contribuisce in modo gratuito a migliorarne le sorti.