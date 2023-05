La Tropea d’Argento a Papa Francesco. Gli è stata consegnata dal presidente del Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp Giuseppe Laria a margine dell’udienza papale in Piazza San Pietro, il tradizionale appuntamento del mercoledì con i fedeli.

Davvero non c’è umanità senza coltivazione della terra; non c’è vita buona senza il cibo che essa produce per gli uomini e le donne di ogni continente. L’agricoltura mostra, dunque, il proprio ruolo centrale. L’opera di quanti coltivano la terra, dedicando generosamente tempo ed energie, si presenta come una vera e propria vocazione. – Abbiamo fatto nostre – sottolinea il Presidente Laria - le parole del Santo Padre pronunciate qualche anno fa in occasione del settantesimo anniversario di fondazione della Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti e voluto rilanciare attraverso questa occasione emozionante ed entusiasmante la missione e visione di questa esperienza che raccoglie uomini e donne, artigiani della terra, veri e propri presidi a difesa dell’ambiente, intorno alla filiera della Cipolla Rossa di Tropea, icona agroalimentare conosciuta in tutto il mondo.

Insieme a Laria sono stati ammessi a partecipare all’udienza papale anche il vicepresidente Fiore Gagliardi ed il direttore marketing e comunicazione Daniele Cipollina che hanno omaggiato Francesco con la maglia ufficiale della Vibonese Calcio che riporta la scritta Santo Padre Papa Francesco N° 1 ed il libro Alimentiamo la solidarietà, esperienza editoriale che racconta e testimonia l’incontro tra lo sport e la cultura della cucina calabrese.

Il filo rosso che unisce tra di loro i tre doni consegnati al Santo Padre – sottolinea il direttore Cipollina – è rappresentato dalla responsabilità sociale di cui il Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp in questi anni si è dimostrato e continua a dimostrarsi autentico modello. È da sempre impegnato a sostenere il talento dei giovani atleti calabresi, a promuovere momenti di crescita culturale e sociale e ad accompagnare percorsi di sviluppo eco-sostenibile per l’intera regione.

Ispirata a quella che è diventata ormai un’icona del Made in Calabria nel mondo, la scultura La Tropea d’Argento, realizzata dall’orafo scultore crotonese Antonio Affidato dell’azienda Michele Orafo, riproduce fedelmente le forme ed i colori originali dell’ortaggio. È realizzata artigianalmente e dipinta con smalti.