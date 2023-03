Frascineto è Comune Rifiuti Free calabrese anche per il 2022. L’Amministrazione comunale a guida Catapano per il quinto anno consecutivo ottiene uno dei riconoscimenti più importanti nell’ambito delle politiche per la salvaguardia ambientale e per il corretto riciclo dei rifiuti. Non solo. Il comune arbëreshe è risultato essere il primo tra gli enti comunali virtuosi della Provincia di Cosenza (secondo in Calabria) con una percentuale di Raccolta Differenziata pari all’86.7% ed una produzione di rifiuto secco pro capite al di sotto dei 60kg/annuo.

Nella Sala Verde della Cittadella Regionale “Jole Santelli” si è tenuta la cerimonia di premiazione nell’ambito del V EcoForum calabrese promosso dalla comunità dei Comuni Ricicloni Calabria e da Legambiente Calabria. A ritirare il prestigioso riconoscimento, delegato dal sindaco Angelo Catapano, c’era l’assessore comunale all’Ambiente, Antonio Gaetani.

"Anche quest’anno – questo il commento dell’Assessore Gaetani – Frascineto si attesta tra i 30 comuni ricicloni calabresi che hanno saputo fare della raccolta rifiuti un punto di forza e non più un problema. La percentuale di raccolta differenziata, in costante crescita rispetto agli anni precedenti, ci invoglia a fare di più e meglio e a creare le giuste condizioni politiche per nuove politiche ambientali volte a favorire la chiusura del ciclo sul territorio e passare ad essere definitivamente un comune a produzione rifiuti zero".