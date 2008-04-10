di LETIZIA GUAGLIARDI - Il lunedì non è semplicemente un giorno sul calendario, è una rottura psicologica. È il momento esatto in cui il tempo cessa di appartenerci e torna a essere regolato da scadenze, sveglie e doveri.

La scienza usa il termine "social jetlag" per descrivere quel disallineamento biologico che subiamo quando proviamo a forzare il nostro corpo a cambiare fuso orario nel giro di una notte. Ma la verità è più profonda ed emotiva: il lunedì è il prezzo che paghiamo per la libertà del weekend. Sabato e domenica viviamo secondo il nostro ritmo naturale, lunedì mattina veniamo catapultati dentro una struttura rigida, un passaggio drastico che genera una resistenza istintiva.

Non è pigrizia. È il nostro cervello che protesta contro il cambio di scenario mentre cerchiamo faticosamente di negoziare la transizione tra chi siamo quando siamo liberi e chi dobbiamo essere per gli impegni quotidiani, lavorativi e non. Il lunedì, insomma, è quel limbo sospeso dove siamo tutti un po’ vulnerabili, un po' scienziati del caffè e molto esperti di sopravvivenza.

Ma, in ogni caso, il lunedì è una meraviglia perchè è l'unica opportunità che abbiamo per riscrivere le regole del gioco e trasformare i buoni propositi in realtà. Iniziare una nuova settimana porta con sé una carica unica di energia e potenziale per diversi motivi:

il valore del ritmo: la routine della nuova settimana, per quanto a volte pesi, dà struttura e scopo alle nostre giornate. Ed è proprio il lavoro svolto in questi giorni che renderà il prossimo weekend così incredibilmente meritato e dolce;

un foglio bianco psicologico: il lunedì agisce come un pulsante di "reset" mentale. Quello che non ha funzionato la settimana scorsa fa parte del passato, oggi abbiamo sette giorni nuovi di zecca per fare meglio, cambiare rotta o ricominciare da zero;

la spinta della motivazione: è il momento in cui i livelli di determinazione sono al massimo. È il giorno perfetto per lanciare quel progetto che rimandiamo da tempo, fare quella telefonata importante o rimetterci in gioco;

nuove opportunità in arrivo: ogni lunedì porta con sé il brivido dell'inaspettato. Non sappiamo mai quale mail, incontro o conversazione dei prossimi giorni potrebbe dare una svolta decisiva alla nostra carriera o alla nostra vita personale.

Il weekend ci riposa ma è il lunedì che ci rimette in gioco. E, alla fine, non c'è niente di più intrigante di una partita ancora tutta da scrivere.