PUBBLIREDAZIONALE - Ci sono aziende che, con il passare degli anni, diventano parte integrante della storia di un territorio. È il caso della Carrozzeria Ruperto, una realtà che affonda le proprie radici nel 1982, quando Pierino Ruperto diede vita alla sua attività a Mirto Crosia, trasformando una passione personale per il settore automobilistico in un vero progetto imprenditoriale.

Quello che all'inizio era un laboratorio costruito con impegno e sacrificio è cresciuto insieme alle esigenze degli automobilisti, mantenendo però ben saldi alcuni principi fondamentali: serietà, correttezza, attenzione al cliente e qualità del lavoro. Valori che hanno accompagnato l'azienda nel corso degli anni e che ancora oggi rappresentano una parte importante della sua identità.

A raccogliere l'eredità professionale del fondatore è stato il figlio Emilio Ruperto, che nel 2006 ha assunto la guida dell'attività. Il passaggio alla seconda generazione ha rappresentato un momento di crescita e di rinnovamento: alla conoscenza maturata negli anni si sono affiancati nuovi investimenti, tecnologie più evolute, sistemi di lavorazione moderni e una visione imprenditoriale capace di guardare alle trasformazioni del settore.

È proprio dall'incontro tra tradizione e innovazione che nasce l'identità attuale di Carrozzeria Ruperto: un'azienda che conserva il valore del lavoro artigianale, ma che allo stesso tempo investe nella tecnologia e nella formazione per rispondere alle esigenze di un'automobile sempre più complessa.

Una struttura moderna, al servizio della qualità

La sede si sviluppa oggi su una superficie di circa 700 metri quadrati, con oltre metà degli spazi destinati alle lavorazioni interne. Completano la struttura l'area di accettazione, gli uffici e un piazzale custodito e videosorvegliato, pensato per garantire sicurezza e organizzazione nella gestione dei veicoli.

La filosofia di lavoro combina esperienza artigianale e innovazione tecnologica, con l'obiettivo di offrire interventi accurati e professionali. Una visione che si traduce nella scelta di attrezzature moderne, sistemi di lavorazione evoluti e materiali di alta qualità.

L'esperienza incontra l'innovazione

Oltre quarant'anni di attività rappresentano un patrimonio importante di conoscenze e competenze. La Carrozzeria Ruperto è specializzata in interventi di riparazione di diversa natura e complessità, mettendo a disposizione dei propri clienti tecnologie e strumenti capaci di rispondere alle esigenze delle vetture moderne.

La scelta di utilizzare attrezzature all'avanguardia e materiali di altissima qualità, privilegiando soluzioni di fascia alta, nasce dalla volontà di garantire un risultato che tenga insieme precisione tecnica, cura estetica e affidabilità.

Il settore automotive è infatti cambiato profondamente negli ultimi decenni e una carrozzeria moderna deve essere in grado di evolversi di pari passo.

Dalla carrozzeria alla tecnologia ADAS

Le automobili di oggi sono sempre più sofisticate e, accanto alla meccanica tradizionale, integrano sistemi elettronici dedicati alla sicurezza e all'assistenza alla guida.

Per questo Carrozzeria Ruperto ha ampli ato nel tempo le proprie competenze e i propri servizi, occupandosi, tra le altre attività, di riparazione della carrozzeria, sostituzione e riparazione dei cristalli, gestione dei sinistri, riparazione dei danni provocati dalla grandine, detailing e cura estetica dell'auto, calibrazione dei sistemi ADAS e interventi dedicati alle vetture elettriche e ibride.

Particolare attenzione è rivolta alla calibrazione dei sistemi ADAS, dispositivi ormai presenti su un numero sempre maggiore di automobili e fondamentali per il corretto funzionamento di telecamere, radar e sistemi di assistenza alla guida.

L'evoluzione tecnologica diventa così parte integrante del lavoro quotidiano, con l'obiettivo di mantenere elevati gli standard di sicurezza e qualità degli interventi.

La qualità passa anche dalla formazione

Tecnologia e strumentazione rappresentano strumenti fondamentali, ma a fare la differenza restano sempre le competenze delle persone.

La formazione e l'aggiornamento professionale assumono quindi un ruolo centrale nel percorso dell'azienda. L'esperienza accumulata in oltre quarant'anni viene affiancata dalla costante attenzione alle nuove tecniche di riparazione, ai materiali innovativi e alle trasformazioni che stanno interessando il mondo dell'automobile.

È questo equilibrio tra esperienza, competenza e aggiornamento a permettere alla Carrozzeria Ruperto di affrontare le nuove sfide del settore senza perdere il carattere artigianale che ne ha segnato la storia.

Al fianco del cliente anche dopo un incidente

Un incidente stradale non c omporta soltanto un danno alla vettura. Spesso significa anche dover affrontare pratiche, perizie, rapporti con le compagnie assicurative e una serie di procedure che possono risultare complesse per il proprietario del veicolo.

In questo ambito, Carrozzeria Ruperto può contare su una ventennale esperienza nelle convenzioni assicurative, costruita nel tempo attraverso rapporti con numerose compagnie italiane.

L'obiettivo è accompagnare il cliente anche nella gestione del sinistro, offrendo supporto e cercando di rendere più semplice e trasparente il percorso che porta dalla denuncia dell'incidente alla riparazione dell'automobile.

Un servizio che si inserisce in una filosofia aziendale basata su chiarezza, correttezza e attenzione alle esigenze del cliente.

Qualità e attenzione all'ambiente

Innovazione significa anche prestare attenzione all'impatto che un'attività produttiva può avere sull'ambiente.

La Carrozzeria Ruperto dedica infatti particolare attenzione alla sostenibilità, utilizzando materiali a basso impatto ambientale e operando nel rispetto delle autorizzazioni e degli adempimenti previsti dalla normativa.

Un impegno che testimonia la volontà di guardare al futuro in maniera responsabile, accompagnando la crescita tecnologica dell'azienda con una maggiore consapevolezza ambientale.

Una storia che continua

Dal 1982 a oggi sono trascorsi più di quarant'anni. In questo lungo periodo il mondo dell'automobile è cambiato radicalmente: le vetture sono diventate più tecnologiche, i sistemi di sicurezza più sofisticati e le tecniche di riparazione sempre più specializzate.

La Carrozzeria Ruperto ha seguito questa evoluzione senza perdere la propria identità.

Dalla passione di Pierino Ruperto alla continuità garantita dal figlio Emilio, l'azienda rappresenta oggi una realtà familiare capace di coniugare tradizione artigianale, innovazione tecnologica, competenza e attenzione al cliente.

Una storia nata a Mirto Crosia e cresciuta insieme al territorio, con lo sguardo rivolto al futuro e la consapevolezza che, dietro ogni automobile affidata a una carrozzeria, c'è sempre una persona che cerca soprattutto una cosa: poter contare su qualcuno di cui fidarsi. (Committente: Carrozzeria Ruperto – Mirto Crosia)

Per conoscere tutti i servizi, le tecnologie e le soluzioni offerte dalla Carrozzeria Ruperto è possibile visitare il sito ufficiale

CARROZZERIA RUPERTO

Via Repubblica Cecena, 18 – Mirto Crosia (CS)

Cell. 338 765 4746

Sito web: carrozzeriaruperto.com

Dal 1982, esperienza e innovazione al servizio della tua auto.