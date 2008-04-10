PUBBLIREDAZIONALE – Una corsa di 10 chilometri, ma con un traguardo molto più grande. Domenica 13 settembre 2026, il lungomare “Centofontane” di Mirto-Crosia ospiterà il II Trofeo “Riccardo Voltarelli”, organizzato dall’Asd Athlos Mirto Crosia, sotto l’egida Fidal Calabria e con il patrocinio del Comune di Crosia. Attesi oltre 200 atleti agonisti, insieme a partecipanti alla non competitiva, bambini, famiglie e associazioni: una grande festa dello sport, aperta a tutta la comunità e capace di promuovere partecipazione e territorio.



Dieci chilometri, mille emozioni

Il cuore del Trofeo sarà la gara competitiva di 10 chilometri, affiancata dalle prove giovanili per i più piccoli e da una non competitiva aperta a tutti. Un programma pensato per unire agonismo, divertimento e socialità, coinvolgendo atleti, giovani e famiglie. Nel segno di Riccardo Voltarelli, atleta, allenatore e promotore dell’atletica calabrese, la manifestazione intende così mantenere vivo il suo impegno nella diffusione dei valori dello sport.



Una corsa per dire no alla violenza

Il II Trofeo “Riccardo Voltarelli” lancia anche un forte messaggio contro la violenza sulle donne. Atleti, organizzatori e partecipanti saranno invitati a indossare un fiocco rosso o un segno distintivo sul viso, simbolo di rispetto, solidarietà e rifiuto di ogni forma di violenza di genere. Un gesto semplice ma significativo, nel segno dei valori dello sport: rispetto, parità, coraggio e solidarietà. Perché correre insieme significa anche costruire una comunità più consapevole e forte.

Dal Belgio alla Calabria: il Trofeo diventa internazionale

La vera novità di questa seconda edizione arriva da oltre confine. A Mirto-Crosia sarà presente una delegazione del Cercle Sportif La Forestoise (CSF) di Forest-Bruxelles, società di atletica affiliata alla Ligue Belge Francophone d’Athlétisme (LBFA). Una presenza che porta al Trofeo un pezzo d’Europa e testimonia una comune visione dello sport, aperta e inclusiva, capace di coinvolgere tutte le generazioni. La partecipazione belga rappresenta inoltre il primo passo di un più ampio scambio sportivo e culturale.

Lo sport per trasformare un gemellaggio in amicizia

La presenza della delegazione belga si inserisce nel percorso di gemellaggio e cooperazione avviato nel 2025 tra il Comune di Crosia e il Comune di Saint-Gilles, a Bruxelles. Cultura, sport, giovani e associazionismo sono i pilastri di un rapporto che il Trofeo traduce in un incontro concreto tra atleti, associazioni e nuove generazioni. Un primo passo verso uno scambio destinato a crescere, creando nuove occasioni di incontro e collaborazione tra Calabria e Bruxelles.

Partner, sponsor e supporter: insieme per far crescere il Trofeo

A rendere possibile il Trofeo è anche una rete di partner istituzionali, associazioni, sponsor e supporter, che hanno scelto di sostenere un evento capace di promuovere sport e territorio. La manifestazione rientra inoltre nel progetto presentato dall’Asd Athlos Mirto Crosia nell’ambito dell’Avviso regionale della Calabria per i contributi ai Grandi eventi e manifestazioni sportive 2026. Nella graduatoria provvisoria, il progetto risulta ammissibile e finanziabile, in attesa dell’esito definitivo.

(Nella foto la prima edizione 2025)

Partner del 2° Trofeo "Riccardo Voltarelli"

Il Trofeo cresce anche grazie a una rete di partner e realtà del territorio che affiancano Athlos nella realizzazione dell’evento.

Main Solution, main sponsor e partner di Athlos fin dai primi passi, sostiene con continuità la crescita della società e della squadra.

Apica Village, sede logistica e operativa del Trofeo, accoglierà atleti e ospiti e ospiterà il momento conviviale post-gara, con iniziative e promozioni dedicate ai partecipanti.

Il Comune di Crosia, con il patrocinio e il supporto istituzionale, accompagna la manifestazione e il percorso di gemellaggio con Saint-Gilles.

La Pro Loco collaborerà nell’accoglienza, nel ristoro e nella promozione del territorio, con il supporto dell’associazione Fidia e dei fratelli Tucci.

Agenzia di viaggio Antony e Desy supporterà l’organizzazione nelle esigenze logistiche e negli spostamenti.

Tuttinsieme, partner di Athlos fin dalla nascita, sarà presente con uno stand dedicato all’inclusione e alla sensibilizzazione sul tema della disabilità.

Infine, Alpa Trekking contribuirà a valorizzare il territorio attraverso proposte di escursione rivolte ad atleti, visitatori e ospiti.

Supporter del 2° Trofeo "Riccardo Voltarelli"

Accanto al main sponsor Main Solution, vicino ad Athlos fin dai primi passi, sono numerosi i supporter che hanno contribuito alla realizzazione del Trofeo del 13 settembre: Elettroflotta, MC Ricamificio (anche questi due da sempre vicini al sodalizio) e poi: Massigen, I Greco, Dentaid, Pan di Campagna, Romano Salumi Tipici, Bossio Fabbrica Tessile, Azienda Agricola Forciniti, F.lli Forciniti, Proteina, Tenute Acquaniti, Calabria Soccorso e Amarelli.

I vari supporter hanno offerto un contributo prezioso per pacchi gara, premi, omaggi e servizi, con Calabria Soccorso a disposizione della manifestazione con mezzi, strumenti e personale. Un grazie ai F.lli Voltarelli, ai soci, volontari e amici di Athlos e alla Tipografia Pace, che ha curato la stampa dei manifesti contro la violenza di genere e il femminicidio.

A tutti va il ringraziamento di Athlos per aver contribuito, con il proprio sostegno, a trasformare il Trofeo in una grande giornata di sport, partecipazione, inclusione e impegno civile.

Mirto-Crosia protagonista

Il II Trofeo Riccardo Voltarelli sarà molto più di una gara: una giornata di sport, solidarietà e partecipazione, capace di valorizzare Mirto-Crosia e il territorio e di rafforzare i legami con l’Europa. Nel ricordo di Riccardo Voltarelli, la corsa diventa così un modo per avvicinare persone, generazioni e comunità. Domenica 13 settembre si corre. Ma soprattutto si sta insieme. (Committente: Asd Athlos Mirto Crosia)