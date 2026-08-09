Si è chiusa con un bilancio di straordinario rilievo l'edizione 2026 del Festival delle Invasioni che, nelle sei serate di eventi, ha richiamato complessivamente oltre 20 mila persone. Un risultato che conferma la validità della visione strategica di Cosenza Attrattiva, il progetto attraverso il quale l'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso sta costruendo un nuovo modello di sviluppo fondato sulla cultura, sullo spettacolo, sulla valorizzazione del patrimonio e sulla capacità di fare degli eventi un motore stabile di crescita. In questo percorso il Festival delle Invasioni non rappresenta più un appuntamento isolato, ma è pienamente inserito in una programmazione organica e coordinata che mette a sistema i principali eventi cittadini, rafforzando l'identità di Cosenza, la sua attrattività e il suo ruolo di riferimento nel panorama culturale della Calabria e dell'intero Mezzogiorno.

Particolarmente significativa la partecipazione alla serata conclusiva con Serena Brancale, che ha fatto registrare il tutto esaurito, suggellando il successo di una manifestazione che ha restituito al centro storico di Cosenza il ruolo di grande palcoscenico degli eventi di spettacolo e della vita cittadina, confermando le potenzialità della città quale polo di attrazione della Calabria e dell'intero Mezzogiorno.

"Quello che si è concluso – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – è molto più di un festival. È la conferma che una città cambia davvero quando sceglie di investire nella qualità degli eventi, nella bellezza e nella valorizzazione dei propri luoghi identitari. Il cambiamento è già una realtà e Invasioni 2026 ne rappresenta una delle testimonianze più concrete. In questi giorni il centro storico è tornato ad essere il cuore pulsante della vita cittadina, un luogo capace di attrarre migliaia di persone, generare relazioni, produrre economia e consolidare il ruolo di Cosenza come punto di riferimento per i grandi eventi di spettacolo nel Mezzogiorno.

Le luci che si sono riaccese nel nostro centro storico non sono state soltanto quelle dei palchi. Sono il segno di una città che cresce, che valorizza il proprio patrimonio storico e che dimostra come una programmazione di qualità possa trasformarsi in un autentico motore di sviluppo, restituendo centralità agli spazi pubblici e rendendoli sempre più vissuti, partecipati e sicuri.

Oggi Cosenza rafforza sempre di più il proprio ruolo nel panorama degli eventi della Calabria e dell'intero Mezzogiorno. Questo risultato è il frutto di un percorso amministrativo coerente racchiuso in Cosenza Attrattiva, una strategia che mette a sistema la programmazione dei grandi eventi cittadini, superando definitivamente la logica delle iniziative isolate. Ogni manifestazione diventa parte di un progetto unitario che valorizza il territorio, genera economia, incrementa l'attrattività turistica e culturale della città e consolida Cosenza come protagonista nel panorama degli eventi del Mezzogiorno”.

“Le oltre ventimila presenze registrate nel corso della manifestazione – conclude Franz Caruso – raccontano una città viva, attrattiva e capace di parlare a un pubblico sempre più ampio, ben oltre i confini comunali e regionali.

Esprimo il mio più sincero ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita dell'evento, con particolare riferimento alle Forze dell'Ordine e alla nostra Polizia Locale."

Sulla stessa linea la dichiarazione del consigliere delegato agli Eventi, Francesco Turco, che evidenzia il valore politico e amministrativo del risultato conseguito.

"Ringrazio il Sindaco per la fiducia che ha voluto accordarmi affidandomi la responsabilità di un appuntamento così prestigioso. Il successo di questa edizione è il frutto di una scelta politica precisa: offrire ai cittadini e ai tanti visitatori una proposta di altissimo livello, completamente gratuita e capace di valorizzare il centro storico come luogo dell'identità e dell'incontro.

Abbiamo voluto costruire un Festival che parlasse il linguaggio della qualità e dell'inclusione, senza rincorrere la logica dell'evento fine a sé stesso, ma inserendo ogni spettacolo all'interno di una strategia di rilancio complessivo della città.

I numeri ci hanno dato ragione. Questo Festival segna un punto di svolta perché dimostra che la buona politica, quando è sostenuta da una visione chiara e da una guida amministrativa autorevole, è capace di produrre partecipazione, bellezza e sviluppo. È la conferma che il percorso intrapreso dall'Amministrazione comunale guidata da Franz Caruso sta restituendo alla città il prestigio che merita e che il centro storico è destinato a diventare sempre più il luogo simbolo della rinascita culturale, sociale ed economica di Cosenza. Anche io, come il sindaco Franz Caruso, ringrazio quanti hanno contribuito a vario titolo alla buona riuscita di Invasioni con particolare riferimento ai nostri giovani della Polizia Municipale”.

