La Polizia locale di Fuscaldo, guidata dal comandante Antonio Beraldi, ha arricchito il parco auto, con l'arrivo di un'altra autovettura. Si tratta di una Fiat Panda, intercettata a seguito di manifestazione di interesse rivolta all'Agenzia del Demanio Regione Veneto, a costo zero per l'Ente locale. "Il veicolo - ha fatto sapere il dottore Beraldi - è stato allestito grazie agli sforzi del Settore 1 - Parco Auto del Comune - che ha saputo ottimizzare l'affidamento delle operazioni riducendo le spese, ma consegnando al Comando un'auto allestita nel pieno rispetto della Legge regionale sulla Polizia locale". Il sindaco, Giacomo Middea, ha espresso apprezzamenti per la procedura attuata in sinergia tra il Comando di Polizia locale e il Settore I - Gestione Parco auto, evidenziando come il potenziale strumentale della Polizia locale sia essenziale per migliorare il servizio di controllo e sicurezza nel territorio.