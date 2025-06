Tre giorni di pensiero critico, teatro civile e confronto culturale tra città, museo e paesaggio La città di Crotone e la costa ionica calabrese ospiteranno, dal 26 al 28 giugno 2025, uno degli intellettuali italiani più autorevoli e impegnati: Angelo d’Orsi, storico delle idee, biografo, saggista, docente e voce autorevole della sinistra critica italiana. Un’occasione rara per il territorio crotonese, che per tre giorni diventerà luogo di dialogo aperto su temi cruciali del nostro presente: dal disastro sociale del neoliberismo, alla memoria viva di Antonio Gramsci, figura centrale della nostra storia politica e culturale. Giovedì 26 giugno,ore 18:30, Libreria Cerrelli, Crotone: presentazione del libro “Catastrofe Neoliberista”. In dialogo con l’autore: Attilio Scola e Giuseppe Scola - Coordina: Graziella Scola. Venerdì 27 giugno, ore 18:30 AnotherBeach – Sovereto Camping, Isola di Capo Rizzuto - Cena Simposio con l’autore. Ore 21:30 Replica dello spettacolo “Un Gramsci mai visto”. Una serata immersiva nella natura, tra cibo, parole e teatro. Sabato 28 giugno, ore 20, Museo e Giardini di Pitagora, Crotone - Spettacolo “Un Gramsci mai visto”, di e con Angelo d’Orsi. Ingresso: €10,00. UN EVENTO, TRE LUOGHI, UNA SOLA VISIONE. Il ciclo di eventi è promosso da AnotherBeach Project, Libreria Cerrelli ed il Consorzio Jobel, con l’obiettivo di offrire uno spazio pubblico di pensiero e confronto nella Calabria contemporanea. La presenza di Angelo d’Orsi, figura cardine della divulgazione gramsciana in Italia, rappresenta un momento di altissimo valore culturale e civile per il territorio. È un invito a resistere all’appiattimento del dibattito pubblico, a ricostruire orizzonti collettivi e a fare della memoria una leva per il cambiamento. Questo intenso e significativo programma di eventi è stato realizzato grazie al contributo ed al sostegno di varie aziende locali.