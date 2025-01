Torna a Reggio Calabria "La Casa dei Racconti", la stagione teatrale di SpazioTeatro con la direzione artistica di Gaetano Tramontana, per un’edizione speciale che celebra due importanti traguardi: il 25° anniversario dalla fondazione di SpazioTeatro e il 10° anno della Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze, il progetto di promozione della lettura curato da Anna Calarco dedicato ai più giovani.

Dal 31 gennaio e fino al mese di maggio, in programma un ricco cartellone di eventi, incontri e spettacoli nella sala SpazioTeatro (Via S.Paolo 19/a), per offrire al pubblico un’esperienza culturale di qualità in grado di spaziare non solo tra diversi linguaggi scenici, grazie a produzioni che intrecciano drammaturgia contemporanea e contaminazioni artistiche, ma anche di offrire spazi di incontro che allargano i temi ai libri, al cinema e all’arte con 5 appuntamenti extra.

"In questi 25 anni abbiamo lavorato con passione per arricchire l’offerta culturale della nostra città - ha dichiarato il direttore artistico Gaetano Tramontana -. Abbiamo proposto rassegne, festival, laboratori, spettacoli e attività di promozione della lettura, cercando di coinvolgere pubblici di tutte le età, compresi gli adolescenti, la fascia più difficile da attrarre. Questo percorso è stato possibile grazie a chi in questi 25 anni ci ha dato fiducia e ci ha sostenuto, dagli artisti al pubblico, dagli enti alle imprese del territorio. Per questo abbiamo deciso di festeggiare insieme questo importante compleanno, facendo un regalo a noi stessi e agli spettatori: una nuova stagione arricchita da una mini-rassegna che abbiamo chiamato ‘Esergo’, un preludio agli spettacoli del weekend".

Gli appuntamenti di "Esergo", tutti ad ingresso gratuito, si terranno ogni venerdì precedente agli spettacoli del fine settimana e offriranno al pubblico la possibilità di assistere a presentazioni di libri, documentari e performance musicali, accogliendo nella Sala SpazioTeatro autori, fotografi e musicisti, come Alessandro Mallamaci, Demetrio Spagna e Santa Spanò, Carmine Torchia, Ernesto Orrico, Massimo Garritano.