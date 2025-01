Giacomo Marinaro, curatore e direttore artistico del progetto Gulìa Urbana e di numerosi progetti di sviluppo urbano e figura di riferimento nel panorama della street art, è stato nominato membro della giuria di esperti per i Best Awards 2024 organizzati dalla nota piattaforma internazionale Street Art Cities.

Questa nomina rappresenta un riconoscimento significativo per Giacomo Marinaro, il cui impegno nella valorizzazione dell’arte urbana è stato più volte apprezzato a livello nazionale e internazionale. Attraverso il progetto Gulìa Urbana, ha trasformato borghi e città in veri e propri musei a cielo aperto, collaborando con artisti di fama mondiale e promuovendo l’integrazione sociale e culturale. Negli anni si è distinto per la sua capacità di integrare arte e territorio, portando avanti progetti che raccontano storie attraverso murales iconici. La sua visione innovativa e il suo impegno nella rigenerazione urbana hanno fatto di lui un punto di riferimento per artisti e appassionati di street art.

Un riconoscimento internazionale per la Calabria

Giacomo Marinaro, originario di Rogliano, porta con sé una lunga esperienza nella promozione e valorizzazione dell’arte urbana. Con il progetto Gulìa Urbana, ha trasformato borghi calabresi in musei a cielo aperto, coinvolgendo artisti di fama mondiale e contribuendo alla rigenerazione urbana e sociale della regione. La sua nomina nella giuria internazionale è un tributo non solo alla sua professionalità e al team che rappresenta, ma anche alla vitalità culturale della Calabria, che grazie a figure come lui sta conquistando sempre più spazio nel panorama artistico globale.



"Essere nominato nella giuria di esperti degli Awards di Street Art Cities – afferma Giacomo Marinaro – è un onore immenso e una responsabilità. Street Art Cities è una piattaforma straordinaria, che sta svolgendo un lavoro egregio e senza precedenti per il mondo dell’ arte urbana, contribuendo a valorizzarne il significato e l’impatto globale. Questo riconoscimento non è solo personale, ma celebra anche il lavoro collettivo e la passione che dedico da oltre 15 anni a questo settore, con l’obiettivo costante di preservarne i valori autentici e la qualità per cui è nato. La street art non è soltanto murales o un mezzo di rigenerazione urbana: è un linguaggio universale, capace di attraversare confini e culture, raccontando storie e generando connessioni. Sento profondamente il desiderio di portare sempre la mia terra in alto, mostrando al mondo la ricchezza artistica, culturale e umana della Calabria e dell’Italia tutta. Sono entusiasta di poter dare il mio contributo a questo prestigioso evento lavorando con professionisti di tutto il mondo, offrendo voce agli artisti e alle comunità che, attraverso le loro opere, trasformano luoghi e regalano emozioni."