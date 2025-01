+Europa, dopo Vibo Valentia e Cosenza, è stato ufficialmente costituito il gruppo territoriale di Crotone, un ulteriore passo avanti nel consolidamento della presenza del partito nella regione. La nomina di Mariasole Cavarretta come Portavoce e Coordinatrice rappresenta una scelta significativa, che valorizza il suo impegno costante su campagne e iniziative da sempre in linea con i valori e gli obiettivi di +Europa.

Alla riunione di costituzione hanno partecipato il segretario nazionale del partito Riccardo Magi, il responsabile nazionale dei gruppi territoriali Arcangelo Macedonio e il Sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, impegnato da mesi per la crescita del partito sul territorio calabrese. L’evento segna un momento fondamentale per il territorio crotonese, che si prepara a dare voce ai temi cruciali per la Calabria attraverso un approccio europeo e progressista.

Mariasole Cavarretta guiderà un gruppo determinato a promuovere iniziative sul territorio nei prossimi mesi. “Coinvolgere e informare: è questo il nostro punto di partenza. Vogliamo che ogni cittadino del territorio crotonese contribuisca a definire le proposte da portare alle istituzioni. Solo in questo modo potremo tornare ad una reale partecipazione democratica” afferma la neo coordinatrice.

Il segretario nazionale Riccardo Magi ha espresso grande soddisfazione per il rafforzamento di +Europa nei territori, riconoscendo l'importanza strategica di una presenza radicata e attiva a livello locale. La Calabria, con le sue sfide e potenzialità, rappresenta un banco di prova cruciale per l'azione politica del partito, che punta a portare sui tavoli regionali e nazionali le istanze di una terra che merita di vivere una fase di sviluppo e crescita sostenibile.

Dopo la costituzione dei gruppi territoriali di Vibo Valentia, guidato da Gregorio Sposaro, e di Cosenza, guidato da Ivan Potente, +Europa prosegue il suo percorso con l'obiettivo di costituire presto il coordinamento regionale, che avrà il compito di rappresentare in maniera unitaria la visione e le proposte del partito in Calabria.

“Astenersi dal voto o dall’impegno in prima persona non è sufficiente per dissentire dalle modalità attuali di governare i nostri territori - ha sottolineato Fabio Signoretta – E’ necessario infatti, attraverso l’impegno fattivo che è possibile dare all’interno dei partiti, avanzare proposte concrete alle istituzioni e mettere in campo iniziative che possano incidere sulla quotidianità delle nostre vite e dei nostri territori”.

Con il gruppo di Crotone, +Europa consolida il suo impegno verso una politica inclusiva, moderna e attenta ai bisogni dei cittadini, dimostrando ancora una volta di saper essere una forza propulsiva per il cambiamento nei territori.