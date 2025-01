Gli strepitosi Yamandu Costa e Francesco Buzzurro inaugureranno la 46ª Stagione Concertistica dell'Associazione Musicale Maurizio Quintieri il 12 gennaio 2025 alle 19:00, presso il Teatro Rendano di Cosenza. L'evento, intitolato "Uno a uno", promette un'esperienza musicale unica, esplorando la bellezza e le possibilità timbriche della chitarra.

Il brasiliano Yamandu Costa, noto per la sua maestria con la chitarra a sette corde, ha collaborato molte volte con artisti come Richard Galliano e Gilberto Gil, vincendo numerosi premi, tra cui un Latin Grammy. Francesco Buzzurro, recentemente ospite di Stefano Bollani, è un chitarrista italiano che fonde classica, jazz e folk, collaborando con grandi nomi come Toots Thielemans e Arturo Sandoval.

Il concerto segna l'inizio del tour italiano 2025 di Costa e Buzzurro, portando la loro musica nelle principali città della penisola. La Stagione 2025 dell'Associazione Quintieri anche quest’anno si distinguerà per la qualità degli artisti e la varietà dei programmi, grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria, del Comune di Cosenza e della Fondazione Carical.