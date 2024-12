Presso una struttura alberghiera di Amantea, si è tenuta la serata di premiazione dell'edizione 2024 del Premio regionale e nazionale “Bronzi di Riace” della Federazione Italiana Teatro Amatori. Il riconoscimento, promosso da FITA Calabria, dedicato alle compagnie teatrali calabresi iscritte alla Fita, ha l’obiettivo di selezionare le categorie finaliste e decretare il migliore spettacolo. La compagnia vincitrice calabrese ha l’opportunità di partecipare, insieme a tutte le altre regioni, al Gran Premio del Teatro Amatoriale FITA, che nel 2025 avrà luogo in Toscana, a Lucca.

A vincere il premio per il migliore spettacolo è stata la compagnia “Progetto Donna Odv” di Firmo (CS) con lo spettacolo "Lisistrata", regia di Imma Guarasci e Rosalba Guarasci, con la seguente motivazione "Non è facile portare in scena una commedia di un gigante della drammaturgia come Aristofane, ma Imma e Rosalba Guarasci con attori alla prima esperienza hanno divertito il pubblico dall’inizio alla fine e lo hanno fatto riflettere. Il messaggio che passa da questo spettacolo, oltre all’insensataggine della guerra è la speranza che questa messa in scena diffonda un ideale di pace e solidarietà soprattutto nei conflitti attuali".

Il Presidente regionale Fita Calabria, Nico Morelli, nel messaggio di congratulazioni rivolto alla compagnia teatrale “Progetto donna Odv, così ha dichiarato: "Con grande gioia e sincero entusiasmo Vi porgo le mie più sentite congratulazioni per il prestigioso riconoscimento che avete ricevuto al Concorso Bronzi di Riace 2024, giunto alla sua 9° edizione, con la vittoria del “Premio Migliore Spettacolo” che vi vedrà protagoniste nel rappresentare la FITA Calabria alla finale nazionale Premio FITA del 2025 . Un traguardo che testimonia non solo il vostro talento e la vostra passione, ma anche l’impegno e la dedizione che avete messo nella performance teatrale, sotto la magistrale guida registica di Rosalba e Imma Guarasci, di cui ne riconosco e ne apprezzo le qualità artistiche e la particolare sensibilità umana. Il vostro lavoro, che unisce arte e sensibilità, ha lasciato e sicuramente continuerà a lasciare un'impronta indelebile nel panorama culturale e teatrale della nostra regione. Il successo ottenuto è il frutto di un anno di sacrificio, studio e una costante ricerca di qualità, e sono certo che questo è solo uno dei tanti traguardi che la compagnia raggiungerà in futuro". La compagnia, affiliata alla FITA provinciale di Cosenza, è figlia artistica di un laboratorio teatrale promosso dall’Organizzazione di Volontariato omonima, in collaborazione e coproduzione con l’Associazione Culturale e Teatrale “Maschera e Volto APS” di Corigliano-Rossano. “Lisistrata” è la genesi di un lavoro condiviso tra due associazioni, che si occupano di valorizzare il mondo femminile e di scoprire e formare nuovi talenti artistici proponendo spettacoli con tematiche sociali e culturali. Imma Guarasci e Rosalba Guarasci, registe dello spettacolo, dichiarano "La messa in scena di Lisistrata si sviluppa in tre atti, trasformando l’opera di Aristofane, stravolgendo le unità di spazio e tempo, per portare in scena un messaggio universale, oltre lo spazio e il tempo stessi. Nelle loro lotte, contro la discriminazione femminile e per la conquista della parità di genere, la figura femminile di Lisistrata diviene un “file rouge”, un filo di Arianna che si dipana nei diversi labirinti interiori e nelle differenti epoche e nazioni contrastate dalla guerra, sbrogliandone le trame più

fitte come un gomitolo su un fuso. Lisistrata scioglie gli eserciti, divenendo condottiero della pace".

Oltre il premio per il migliore spettacolo, la compagnia “Progetto Donna Odv” si è aggiudicata altri premi e menzioni speciali: migliore scenografia Rosalba Guarasci, Daniela De Marco, Alessandro Bartoletti e Salvatore Battaglia, migliori costumi Natalia Kotsinska, migliore attrice protagonista Maria Damis; una menzione speciale per l’adattamento del testo di Aristofane è stata assegnata ad Ambrogio Bellizzi.

Il presidente della FITA provinciale Antonio D’Amico, in qualità di membro della giuria del premio “Bronzi di Riace”, si ritiene orgoglioso per gli ottimi risultati raggiunti dalle compagnie affiliate al proprio comitato provinciale ovvero “Progetto Donna Odv”, “Maschera e Volto APS” per lo spettacolo “Lisistrata” che rappresenterà la Calabria al Gran Premio del Teatro Amatoriale FITA e rivolge infine le proprie congratulazioni a Rosaria Fucile de “Il teatro dei visionari” che si è aggiudicata il premio come migliore attrice caratterista.