Sui passi di San Francesco di Paola – percorsi di inclusione ed accoglienza. È questo il titolo del progetto che è stato presentato al Santuario di San Francesco di Paola a cura dell’associazione Fiamme Argento in collaborazione con la locale UNLA (Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo) e sostenuto dalla Regione Calabria. Attraverso il progetto l’associazione utilizzerà una sedia motorizzata per il trasporto dei disabili e una minicar elettrica adibita al trasporto di persone con problemi di deambulazione. I mezzi consentiranno una fruizione accessibile del Santuario.

I volontari di Fiamme Argento, guidati dal presidente Elio Rocca, svolgono una quotidiana opera di accoglienza, assistenza e disponibilità al servizio dei fedeli e delle persone in stato di necessità. All’incontro di presentazione hanno partecipato, oltre a Rocca, in qualità di moderatrice Marianna Saragò, il padre provinciale dei Minimi Francesco Maria Trebisonda, padre Domenico Grupi, il vicesindaco di Paola Maria Pia Serranò e Caterina Provenzano, presidente dell’UNLA di Paola. La chiusura dei lavori è stata affidata ai consiglieri regionali Katia Gentile e Pietro Molinaro.