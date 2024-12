Non sarà forse precisissimo ed i colori saranno fuori dalle linee, ma sono proprio quelle sbavature e quelle imprecisioni a rendere il presepe artistico di legno, realizzato dai ragazzi che frequentano il Centro diurno Il Sorriso, il più bello che ci sia. Perché è inclusivo, solidale, creativo e identitario. Invitati dall’Amministrazione Comunale e in particolare dall’assessore Marinella Grillo ad avanzare proposte per la programmazione socio–culturale natalizia, I Figli della Luna – fa sapere il presidente della cooperativa sociale I Figli della Luna, Lorenzo Notaristefano, insieme alla vicepresidente Marilena Prezzo, al consigliere Francesca Prezzo ed ai soci Antonella Celestino, Dora Quadro e Margherita Quadro – hanno deciso di partecipare promuovendo uno speciale laboratorio: quello che li ha visti ospiti del Museo Diocesano e del Codex. Con l’aiuto dell’equipe multidisciplinare, l’opera è stata realizzata per fasi: dal disegno, al ritaglio delle sagome aiutati da Pasquale Ruffo, passando dalla creazione del supporto, fino alla pittura e all’assemblaggio dei diversi pezzi con la colla a caldo sulla base, anch'essa in legno. Il presepe sarà donato all’Amministrazione Comunale. Accompagnati dalle assistenti museali i ragazzi hanno visitato il Museo, soffermandosi nella stanza che custodisce il Codex Purpureus Rossanensis, l’unico bene Unesco e tra I marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria. Non poteva mancare la tappa alla Cattedrale intitolata alla Madonna Achiropita.