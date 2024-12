L’arricchimento della formazione dell’individuo e l’aggregazione sociale sono alcune degli scopi fondamentali del Circolo culturale “Zanotti Bianco” di Mirto Crosia. Partendo da queste due premesse, lo storico sodalizio ha realizzato un viaggio socio - culturale in Puglia. La città oggetto di visita da parte dei fruitori dell’iniziativa è stata Taranto. Guidati dal presidente della struttura ionica, il sociologo Antonio Iapichino, grazie alla dinamica azione delle referenti dei viaggi dello sodalizio, Carmela Salvati e Francesca Rinaldi, con il supporto, per quanto di competenza, della tesoriera Rosa Vitale, ben 50 persone, di buon mattino, con si sono ritrovate per partire alla volta della città pugliese. Il viaggio è stato caratterizzato da momenti di concreta socializzazione. I partecipanti, vogliosi di stare insieme e di conoscere nuove realtà, hanno visitato, grazie al supporto di un’apposita guida, il museo archeologico il Tempio dorico (in piazza Castello), il centro storico. I partecipanti hanno posto tante domande alla guida che, con professionalità, ha illustrato quanto le veniva richiesto. Dopo un convivio presso un ristorante locale (anche questo appositamente strutturato dai dirigenti del Circolo, allo scopo di ampliare la conoscenza fra i soci), i “viaggiatori” si sono trasferiti alla volta del Castello Aragonese e le luminarie installate per il periodo natalizio. L’esperienza è stata considerata da tutti i partecipanti assolutamente positiva.