di GIUSEPPINA IRENE GROCCIA - Opening CathArt Gallery di Carla Pugliano. Nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. Con entusiasmo e vivo coinvolgimento si annuncia l’apertura di CathArt Gallery, uno spazio dedicato all’arte contemporanea nel cuore di Varese, ideato e fortemente voluto dall’artista Carla Pugliano. L’opening è previsto per il 14 dicembre 2024 alle ore 16.00, in Piazza Giovanni XXIII.

CathArt Gallery nasce come atelier e rifugio di ispirazione, un luogo pronto ad accogliere artisti, appassionati e curiosi che desiderano immergersi in un universo creativo dove la bellezza diventa veicolo di riflessione e scoperta. Questo spazio si propone anche quale nuovo punto d’incontro e condivisione per l’arte e la cultura contemporanea.

Con l’apertura di CathArt Gallery, Carla avvia un nuovo progetto artistico che ha richiesto impegno e dedizione e che arricchisce ulteriormente il suo percorso. "Ho scelto il nome CathArt Gallery perché rispecchia ciò che l’arte rappresenta per me: una catarsi complessa e profonda, una forma di liberazione emotiva che passa attraverso la creazione e la fruizione artistica e dove il colore e la materia diventano strumenti per sondare l’animo umano " spiega Carla Pugliano.

Durante l’inaugurazione del 14 e nella giornata di domenica 15, oltre a scoprire gli spazi di Cathart Gallery, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nelle opere dell’artista e di dialogare direttamente con lei, scoprendo le storie e i segreti custoditi dietro ogni sua creazione. L’esposizione prevede una selezione di lavori che rappresentano uno spaccato significativo del suo percorso e della sua ricerca, inclusi i quadri più recenti che testimoniano il desiderio di sperimentare e confrontarsi con tecniche e materiali innovativi, esplorando un linguaggio espressivo più informale e contemporaneo, esigenza così espressa da Carla “Dalla tradizione alla modernità, è questo un ponte che mi è necessario attraversare, dove la spinta iniziale dell’arte classica, che resta sempre un cardine dei miei lavori, fornisce quegli strumenti necessari di indagine e tecnica, determinanti per qualsiasi svolta ed evoluzione”

A impreziosire l’inaugurazione della Cathart Gallery e della Mostra Personaledell’artista, interverrà il giornalista scrittore e critico d’arte Andrea Barretta, attivo nell'ambito delle arti visive moderne e contemporanee. Barretta ha curato numerose esposizioni in Italia e all'estero, tra cui mostre dedicate a icone della Pop Art come Andy Warhol, e ha avuto un ruolo cruciale nella valorizzazione di artisti italiani contemporanei come Enrico Baj, Mimmo Rotella, e Mario Schifano. Autore di diversi saggi e monografie, ha ricevuto riconoscimenti internazionali, con opere richieste dal Metropolitan Museum di New York. Fa parte del comitato critico del Catalogo dell'Arte Moderna di Mondadori e ha contribuito a testi importanti sulla critica e la storia dell'arte.

Dettagli dell’evento

• Data: Inaugurazione il 14 dicembre 2024 alle ore 16:00 / Apertura Domenica 15 dicembre dalle ore 16:00

• Intervento critico : 14 dicembre ore 16:30

• Luogo: CathArt Gallery, Piazza Giovanni XXIII, 11 - ingresso da Via Salvo D’Acquisto - Varese

• Ingresso: Libero

Questo evento giunge al culmine di un anno eccezionale per Carla Pugliano, un’artista che ha saputo conquistare la scena internazionale con traguardi prestigiosi, tra cui:

LEONE D’ORO alla Triennale di Venezia Mostra internazionale con Stefania Pieralice come presidente di giuria e già curatrice alla Biennale di Venezia.

presso il Padiglione Nazionale del Grenada con il curatore Daniele Radini Tedeschi; Partecipazione alla 60* BIENNALE DI VENEZIA

presso la CAMERA DEI DEPUTATI a cura di Art Global; 2024 Premio ARTE E CULTURA

presso PALAZZO MALASPINA a Firenze con il Patrocinio della Regione Toscana. PREMIO ALLA CARRIERA 2024

Presso il Museo di Nonantola. Premio della Giuria NONANTOLARTE 2024

, che in passato hanno esposto in questo luogo. Fontanae lo stesso Baj , inserendosi nella tradizione dei maestri comeSala Fontana , ospitata nella storicaMOSTRA PERSONALE “Catarsi Evolutiva”

Carla Pugliano è apprezzata per la sua capacità di mescolare elementi visivi con narrazioni profonde, in un connubio armonioso tra classicismo e innovazione, spesso supportata da curatori e critici di prestigio.