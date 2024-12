Dopo il successo ottenuto nell’ultima edizione di Golosaria, intervenendo nello stand di Calabria Straordinaria come attività promozionale di un eccellente prodotto tipico della regione Calabria, l’emergente pane artigianale di Angelo Meringolo è intervenuto anche nella recente Festa del Pane di Altomonte come buona pratica di prodotto genuino, realizzato con l’uso di grani antichi: frutti della terra di Calabria che raccontano le radici di questa regione e tutto l’amore e il rispetto per il territorio.

Al partecipato evento della capitale del Distretto del Cibo "Le Valli di Plinio", tra gli ospiti del primo cittadino di Altomonte, Gianpietro Coppola, e dell’incontrastato dominus della manifestazione, l’agrichef e mago dello street food calabrese, Enzo Barbieri, ha preso la parola anche il Sindaco di Bisignano, Francesco Fucile, che, invitato per un breve intervento al tavolo del dibattito, ha illustrato ai presenti il tema del pane e del lavoro, esaltando il valore pedagogico e salutistico insito nel progetto "Dalla spiga al pane". Ad accompagnare i due bisignanesi doc c’erano la Vice Sindaco e Assessore alle Attività Produttive, Isabella Cairo, e la Presidente del Consiglio comunale di Bisignano, Federica Paterno.

Il convegno, che ha promosso come titolo significativo il tema "I pani e i grani antichi del territorio - Esperienza e laboratorio pane e lavoro", ha potuto mettere a conoscenza dei consumatori e degli appassionati del pane artigianale il progetto "Dalla spiga al pane": un percorso di qualità e rispetto delle tradizioni in cui sono presenti tutti gli elementi e i passaggi di lavorazione: dalla produzione del grano alla molitura a pietra, per finire alla panificazione tradizionale con l'ausilio di lievito madre e forno a legna.

Un modo genuino di panificare da cui prende forma un vero prodotto a Km zero, fatto di odori e sapori autentici, che parla di territorio e della vasta ricchezza di cui gode tutta la Città di Bisignano. Nell’occasione, al Panificio Meringolo è stata conferita una Menzione Speciale per il meritorio impegno e la passione che transfonde nella nobilissima Arte Bianca “che dall’albore dei tempi col Pane accompagna il cammino dell’Uomo e dell’Umanità, nonché il rispetto delle tradizioni del territorio e i sapori del passato in felice connubio con l’attenzione al gusto del presente nel continuo miglioramento per la ricerca di nuovi prodotti che mirano a soddisfare i gusti del consumatore”.

Presto, a partire dalla prossima primavera, gli autori del progetto, l’agricoltore Pietro Marano e il panificatore Angelo Meringolo, presenteranno un nuovo passaggio del loro percorso di impresa socio-sostenibile a km zero, in cui verranno presentati ancora le tre tipologie di pane del progetto: il Pane Duglia; il Pane all’Antica; il Pane Mezza Grisara. Un percorso di valorizzazione del pane artigianale, simbolo di tradizione e qualità.