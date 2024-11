È nata, a Lamezia Terme, la sezione Calabria dell’Associazione Italiana Sindrome X Fragile. Un gruppo di famiglie, con figli con “sindrome x fragile” - riferisce testualmente una nota del Csv Cosenza - si incontrano, condividono un cammino e danno vita a qualcosa di nuovo, mettendo le loro energie al servizio della comunità e creando sinergie sui territori.

“Finalmente – scrive il presidente Salvatore Durante – anche la Calabria si aggiunge ufficialmente alla grande famiglia dell’Associazione Italiana Sindrome X Fragile. Dopo diversi anni di incontri e di confronto nasce, dalla volontà delle famiglie, la sezione territoriale Calabria dell’associazione, per costruire e immaginare percorsi finalizzati ad una migliore qualità di vita delle persone con sindrome x fragile e delle loro famiglie sul territorio. La sezione opererà con l’intento di collaborare in sinergia con le istituzioni, i professionisti e gli Enti del Terzo Settore per condividere insieme proposte e iniziative finalizzate a realizzare un futuro migliore per tutte le persone con fragilità e con malattie rare. Contiamo di diventare un punto di riferimento e di sostegno per tutte le famiglie X Fragile e sindromi correlate della Calabria. Ringraziamo l’Associazione Italiana Sindrome X Fragile per averci accompagnato e sostenuto in questo nostro percorso di crescita”.