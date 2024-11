Con l’Iis “Lucrezia della Valle” di Cosenza si è dato il via al progetto “Educazione alla legalità economica”, realizzato dal Comando provinciale Cosenza e l’Ufficio scolastico provinciale di Cosenza, iniziativa che vuole sviluppare una serie di incontri tematici con gli studenti che favoriscano la cultura della legalità economica e illustrino i compiti istituzionali affidati alla Guardia di Finanza, che quest'anno celebra i 250 anni della sua fondazione. Il Comandante Provinciale dell'Arma, Col. Giuseppe Dell’Anna, ha inaugurato il progetto partendo proprio dall’Istituto di Istruzione Superiore “Lucrezia della Valle” di Cosenza; nei locali dello storico Istituto di Piazza Amendola, alla presenza di Loredana Giannicola, Dirigente dell’Ufficio Scolastico per la Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza, e di Rossana Perri, Dirigente Scolastico del “Lucrezia della Valle”, il Col. Giuseppe Dell'Anna ha inteso rivolgere un indirizzo di saluto ai 200 studenti delle classi quinte presenti, soffermandosi, in particolare, sulla fondamentale importanza del concetto di sicurezza economica e finanziaria e sulla convenienza della legalità in tale ambito, per l’intera cittadinanza. Al termine la Dirigente Scolastica ha consegnato al Col. Dell'Anna un’opera in ceramica realizzata dagli studenti dell’indirizzo artistico in segno di stima e riconoscenza per il lavoro svolto quotidianamente, e per l’impegno profuso da tutte le Fiamme Gialle cosentine nell’intera provincia. Allo stesso modo il Comandante Provinciale ha inteso omaggiare la Dirigente Scolastica e l'IIS “Lucrezia della Valle” con alcuni gadget recanti il logo celebrativo del 250° Anniversario di Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. È stato poi il Ten. Col. Roberta Masci, Comandante del Gruppo Cosenza, ad illustrare alla platea di giovani studenti le attività della Guardia di Finanza a contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali, degli illeciti in materia di spesa pubblica e della criminalità economico-finanziaria. Gli studenti delle classi quinte sono stati sensibilizzati sul loro ruolo di cittadini, anche in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro dopo il percorso di studi, stimolando una riflessione sui delicati compiti del Corpo Guardia di Finanza accrescendo la consapevolezza delle conseguenze delle loro azioni, attraverso esempi concreti di attività concluse in materia di contraffazione, abusivismo commerciale, tutela del Made in Italy, sicurezza dei prodotti e traffici illeciti, tra cui l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Agli incontri hanno partecipato anche le unità cinofile del Gruppo Cosenza che hanno svolto una simulazione pratica di controlli antidroga su bagagli, automezzi e persone con i cani, simulazione molto apprezzata dagli studenti.