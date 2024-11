Promuovere l’internazionalizzazione della didattica anche attraverso le opportunità offerte dai programmi Erasmus+ e eTwinning. Questo il tema al centro dell’evento tenutosi lo scorso 17 ottobre presso l’Aula Magna della sede centrale dell’IIS L. Palma ITI ITG Green Falcone Borsellino di Corigliano-Rossano nell’ambito degli #ErasmusDays 2024. Un’occasione preziosa per docenti e studenti di approfondire i programmi internazionali a loro dedicati.

Ad aprire l'incontro l'intervento del Dirigente Scolastico Cinzia D’Amico, che ha sottolineato l'importanza di costruire una solida identità europea, basata su coesione sociale e cittadinanza attiva e consapevole. Il Dirigente ha incoraggiato gli studenti a sfruttare tutte le opportunità offerte dalla scuola, invitandoli a essere al passo con i tempi, affrontare le sfide e sperimentare nuove esperienze di crescita personale e professionale.

A seguire, è stato proiettato il videomessaggio della prof.ssa Sara Pagliai, coordinatrice Erasmus+ INDIRE, che ha espresso il suo sostegno e ha evidenziato l'importanza di iniziative come Erasmus+ per rafforzare le competenze europee nelle scuole e consolidare le reti di collaborazione tra istituti. La sessione dei lavori, moderata dalla prof.ssa Rossella Molinari, è proseguita con l'intervento della prof.ssa Maria Teresa Rugna, Ambasciatrice eTwinning ed Erasmus+ per la Calabria, sul tema “Da eTwinning a Erasmus+: Un Viaggio di Crescita Internazionale”. La prof.ssa Rugna ha illustrato l’evoluzione e le caratteristiche di questi programmi, evidenziando come continuino a rappresentare strumenti fondamentali per migliorare le competenze didattiche e internazionali di studenti e insegnanti, offrendo opportunità che spaziano dai tirocini formativi agli scambi culturali.

Successivamente, la prof.ssa Adele Cilento, referente eTwinning dell’istituto, ha illustrato i progetti realizzati negli anni e quelli attualmente in corso, evidenziando la rete di collaborazioni avviate e i numerosi Quality Label ottenuti. Questi riconoscimenti sono una chiara testimonianza della qualità dei progetti sviluppati dall’Istituto, che si fregia del titolo di scuola eTwinning, e della sua partecipazione attiva nel contesto europeo.

La prof.ssa Carmela Abate, referente Erasmus dell'Istituto, ha illustrato le attività e i risultati raggiunti grazie ai progetti europei, sottolineando come la scuola, che ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+ fino al 2027, abbia partecipato a diverse mobilità internazionali, offrendo a studenti e docenti l’opportunità di vivere esperienze di tirocinio e formazione all’estero. Inoltre, ha anticipato che sono già in programma altre iniziative e mobilità future, che coinvolgeranno ulteriori destinazioni europee permettendo alla comunità scolastica di rafforzare ulteriormente la propria dimensione internazionale.

Particolarmente coinvolgente l’intervento di quattro studenti – Bina Aiello, Samuele Salerno, Emanuele Pisani e Davide Avolio – che, in rappresentanza dei gruppi partecipanti ai progetti Erasmus+ in Irlanda e Spagna la scorsa estate, hanno condiviso con entusiasmo le loro esperienze, parlando dei tirocini formativi, degli scambi culturali, delle opportunità di socializzazione e dei percorsi formativi all'estero, spesso in linea con i loro indirizzi di studio.

L'evento ha confermato l'importanza dei programmi europei nel promuovere una didattica di respiro internazionale, per arricchire la formazione di studenti e docenti e rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità educativa europea.