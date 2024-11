Eliana Maradei continua a stupire, inanellando successi e proseguendo la sua ascesa nel gotha delle danze caraibiche. La talentuosa atleta di Morano si è infatti distinta nel XIII Campeonato Mundial de Pasos Libres "La Negra" che si è svolto a Calpe, in Spagna.

Maradei si è piazzata al terzo posto nella categoria “Solista Chicas Salsa Profesional”, alle spalle di Spagna e USA. Con questo entusiasmante piazzamento, la ballerina calabrese è la prima tra le danzatrici italiane, consolidando il suo posto nell’élite planetaria della “Salsa”.

La partecipazione al torneo iberico, tra i più prestigiosi a livello internazionale, è comunemente ritenuto un obiettivo importante e ambito. Classificarsi, poi, nel terzetto delle migliori è davvero un esito da incorniciare. Per comprendere appieno la misura di questo ennesimo successo basti considerare che l’accesso alla competizione, per regolamento, era riservato ai concorrenti che fossero stati in grado di superare un rigoroso processo di selezione costituito da una performance esclusiva e inedita. La nostra beniamina non solo ha superato gli ostacoli iniziali, ma ha saputo regalare ai tifosi (e alla giuria) una prestazione praticamente perfetta.

Eliana Maradei esprime gratitudine verso la sua scuola, la Euro Dance School Calabria, e il suo maestro Mario Serra, sottolineando il ruolo fondamentale che entrambi hanno avuto nella sua crescita artistica e nella preparazione della gara: "Questo traguardo – ha dichiarato - è senz’altro frutto della costanza e della passione. Ma anche della tenacia che s’impara solo studiando. La mia riconoscenza, pertanto, alla Euro Dance School Calabria, al maestro Mario Serra e alla mia famiglia. Grazie per aver creduto in me e per avermi sostenuta in ogni passo del mio cammino".

Anche il sindaco di Morano, Mario Donadio, ha voluto congratularsi con la campionessa: "Eliana Maradei – ha detto il primo cittadino - ha portato in alto il nome del nostro borgo, dimostrando come l’abilità, la dedizione e il sacrificio quotidiano possano produrre risultati eccellenti. Siamo fieri di lei e del suo successo. A nome dell’intera comunità le auguro ulteriori soddisfazioni: possa arricchire sempre di più il suo già notevole palmarès e confermarsi come credibile ambasciatrice del talento moranese nel mondo".