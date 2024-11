Si è tenuta presso la Sala “De Cardona” della Bcc Mediocrati la conferenza stampa di presentazione di “Cassette rosse in Bcc”, un progetto che nasce dalla volontà di contrastare tutte le forme di violenza e in particolare quella di genere, proposto dall’Associazione “Sportello Rosa Aps” e promosso dalla Bcc Mediocrati con il patrocinio di Idee - Associazione delle Donne del Credito Cooperativo e della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria.

“Siamo sempre vicini alla Comunità – ha spiegato Nicola Paldino, Presidente della Bcc Mediocrati – anche per chi vive situazioni problematiche. Alle tante iniziative che già realizziamo, aggiungiamo il progetto ‘Cassette Rosse in BCC’, con cui ci prepariamo a ricevere richieste di aiuto. Ma – ha concluso Paldino – evidenzio che qualsiasi donna segnalata da Sportello Rosa per un sussidio di microcredito, troverà sempre le porte aperte nella nostra banca”.

Il Presidente ha ringraziato la Federazione e iDEE per il supporto al progetto e la volontà congiunta di estenderlo ai territori di riferimento delle BCC.

“iDEE – ha affermato Olga Ferraro, Vice Presidente dell’Associazione delle Donne del Credito Cooperativo – si impegna per favorire la valorizzazione del contributo femminile nel sistema del Credito Cooperativo. Lo affermiamo oggi, da una banca in cui il 55% del Consiglio di Amministrazione è donna. Ci impegniamo per diffondere anche nella comunità la consapevolezza del valore sociale, culturale, aziendale ed economico che si produce con la piena parità. Contro la violenza di genere auspichiamo un impegno congiunto e azioni condivise”.

“Cassette Rosse in BCC – ha aggiunto Franco Vildacci, Direttore Generale della Federazione Banche di Comunità Campania Calabria– è uno strumento di dialogo e di ascolto, oltre che di supporto, ma rappresenta anche un simbolo del rispetto che abbiamo e vogliamo diffondere per le donne. A questa iniziativa la Federazione dà un sostegno concreto, diffondendola a tutte le BCC della Calabria e della Campania”.

Le Cassette Rosse saranno inizialmente installate presso le filiali di Cosenza, Rende, Montalto e San Marco Argentano. Saranno gestite dall’Associazione Sportello Rosa Aps e destinate a raccogliere le richieste di aiuto da parte delle vittime di violenza.

“Le Cassette Rosse – ha specificato Maria Gabriella Marotta, Presidente dell’Associazione Sportello Rosa Aps – ci consentono di aiutare in maniera concreta e, allo stesso tempo, discreta le vittime di violenza, incoraggiandole a denunciare. Sono un segno di accoglienza e ascolto e rappresentano il primo passo per consentire a tutta la filiera istituzionale di prendere atto delle criticità e agire di conseguenza. L’associazione è dotata di avvocati e psicologi pronti ad accompagnare chi ha bisogno, avvalendoci anche della rete di associazionismo locale e dei servizi sociali presenti sul territorio”.