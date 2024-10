Due monumenti della musica lainese sono stati premiati dal Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio" nel corso di un convegno che ha approfondito "La ricerca etnomusicologica in Calabria", celebrato a Cosenza presso l'Auditorium Casa della Musica. Si tratta del compianto maestro Amedeo Cannazzaro, costruttore e suonatore di zampogne, e Vincenzo Cannazzaro, che ha ritirato le onorificenze accompagnato dalla sua famiglia e dal sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo. "Un grande onore e un patrimonio importantissimo per la nostra comunità avere "zio Vincenzo" che a novant'anni ancora ha la passione e la voglia di trasmettere ai giovani quel sapere e quella artigianalità con la quale ha formato intere generazioni - ha commentato il sindaco Mariangelina Russo - Con i suoni popolari ha allietato le nostre feste popolari da sempre, riuscendo a trasmettere al nipote Antonio De Filpo la stessa passione. E' lui che ha creato oggi la scuola di zampogne che avremo il piacere di inaugurare il prossimo 26 ottobre in contrada Iannello a Laino Borgo".

Per ospitare l'associazione degli zampognari l'amministrazione comunale ha concesso l'ex edificio scolastico al fine di «continuare a tramandare e migliorare le nostre tradizioni musicali. La crescente attenzione delle nuove generazioni verso la riscoperta della cultura popolare e musicale ci fa ben sperare per un passaggio di testimone che resiste nel tempo e che noi - ha concluso il sindaco di Laino Borgo - abbiamo il dovere di facilitare e valorizzare».