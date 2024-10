Si è tenuta a Roma l’assemblea nazionale annuale dell’Ancrel, Associazione nazionale certificatori e revisori enti locali, che aveva all’ordine del giorno: Approvazione rendiconto 2023 e preventivo 2024 e il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio. Il giorno seguente si è tenuto un convegno nell'aula dei Gruppi parlamentari della Camera con i saluti istituzionali della sottosegretaria del Ministero degli Interni, la calabrese Wanda Ferro, del vicepresidente della Camera, del presidente Nazionale CNDCEC, del Pres. ODCEC di Roma. Le relazioni, di altissima qualità, sono state tenute da Salvatore BILARDO (Dirigente Generale del MEF), Rosa VALENTINO (Direttore Centrale Finanza Locale Mininterno), Maria A. RUCIRETA (Presidente Sez. Corte dei Conti), Marco CASTELLANI (Presidente Nazionale ANCREL). Hanno relazionato inoltre: Il Prof. Mariano D’AMORE (Università di Napoli), prof. Riccardo Mussari (Università di Siena) Simone SIMEONE, Presidente Nazionale ARDEL. L’Assemblea, molto partecipata e con la presenza di tutte le regioni, ha riconfermato per la terza volta Presidente Nazionale Marco Castellani, esperto nazionale sulla materia degli Enti Locali. Nel Consiglio Nazionale è stato riconfermato Gennaro Bianco, Presidente della Sezione dell’ANCREL Calabria. Nel Collegio dei Probiviri è stata nominata Silvia Intrieri, membro del Consiglio Direttivo di ANCREL Sezione Calabria. Per Bianco si tratta di una ennesima riconferma in quanto il professionista era stato per circa 15 anni nell’Esecutivo Nazionale sin dalla nascita dell’ANCREL nel 1990, inoltre per 7 anni era stato anche Tesoriere Nazionale sotto la Presidenza del compianto fondatore dell’ANCREL, On. Armando Sarti e successivamente assieme al compianto Presidente Borghi ed all’attuale Presidente Castellani. Per la Intrieri, dopo il precedente triennio svolto nel Collegio dei Revisori dell’Associazione Nazionale, è una nuova nomina che corona la sua lunga militanza fatta nella Sezione Provinciale di Cosenza della quale è membro del Consiglio Direttivo. “Queste nomine, ha dichiarato Bianco, per l’ANCREL della Calabria sono un importante ulteriore riconoscimento per l’impegno svolto a favore della categoria dei Revisori degli Enti Locali. Viene così ulteriormente valorizzato il lavoro qualificato della Sezione della Calabria attiva ormai da oltre un ventennio con Convegni, Seminari di Studio e WEBINAR di alta qualità fatti in collaborazione con gli ODCEC (Ordini Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) dell’intera Calabria, con molti comuni ed istituzioni e con relatori ed esperti nazionali sempre impegnati nella Formazione continua offerta ai Revisori, Amministratori, e Funzionari”. Ricordiamo che l’ANCREL fornisce agli associati un continuo supporto con materiale di qualità con schemi di pareri sui bilanci e sulle materie che riguardano gli EE.LL., col vademecum delle attività annuali e periodiche del Revisore e tanto altro. L’ANCREL è molto attiva con un sito internet nazionale https://www.ancrel.it (che consigliamo di visionare) ed anche con un sito regionale http://www.ancrelcalabria.it L’ANCREL, oltre alle attività sopra solo cennate: diffonde principi, indirizzi e materiale importante per l’attività dei Revisori; contribuisce attraverso studi, proposte, progetti e seminari alla più ampia e tempestiva attuazione delle norme in seno all’ordinamento delle autonomie locali; fornisce formazione ai Soci, agli Enti Locali, ad aziende partecipate; difende gli interessi legittimi degli associati per migliorare la loro “missione pubblica”