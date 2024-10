a Lamezia, il sindaco di Morano, Mario Donadio, è stato designato delegato regionale dell’ANCI Calabria. Il primo cittadino moranese rappresenterà il territorio al 41° Congresso nazionale dell’Associazione dei Comuni Italiani, che si terrà a Torino dal 20 al 22 novembre prossimi e che avrà all’ordine del giorno la scelta del nuovo presidente. La nomina si configura come un significativo riconoscimento per l’Amministrazione comunale, che negli ultimi anni si è impegnata attivamente nel rilanciare l’immagine del borgo. A rafforzare ulteriormente la presenza del Pollino nel sodalizio delle municipalità tricolori, anche l’elezione del sindaco di Saracena, Renzo Russo, nel Consiglio nazionale dell’ANCI.

"Questo risultato - ha commentato Donadio - testimonia il grande lavoro di progettazione e conseguente attuazione da noi realizzato per la nostra comunità e per il comprensorio. È una soddisfazione personale, ma soprattutto collettiva. Che premia l’impegno di un gruppo capace di guardare al futuro con speranza e determinazione. Porteremo le nostre istanze e le aspirazioni dei tanti giovani in cerca di riscatto sociale sui tavoli che contano. E, ne siamo certi, sapremo farci ascoltare. Nell’occasione – ha concluso Donadio - desidero ringraziare la presidente dell'ANCI Calabria, Rosaria Succurro, per il suo prezioso impegno quotidiano". La partecipazione di Donadio al congresso nazionale ANCI costituisce, dunque, una straordinaria opportunità per dare voce ai piccoli centri dell’entroterra e contribuire allo sviluppo di quelle realtà, a torto ritenute minori, il cui potenziale nulla ha da invidiare a località più blasonate.