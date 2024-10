La Calabria ha bisogno di una diversa narrazione, senza stereotipi o pregiudizi, ma capace di valorizzare la sua parte sana, che prevale ed è meritevole di essere raccontata. Così si è espresso lo scrittore Marcostefano Gallo alla presentazione del suo ultimo romanzo, “Scacciasogni” edito da Le Pecore Nere, avvenuta presso il Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni di Cariati. In dialogo con la Direttrice del Museo, Assunta Scorpiniti, il prolifico autore, già finalista al Premio Muricello 2024, e con numerose pubblicazioni all’attivo, ha potuto far conoscere all’attentissimo pubblico il suo percorso letterario, iniziato in età molto giovane con opere di argomento poetico e poi proseguito, con intensità, nella narrativa. Durante l’incontro, inframmezzato dalla Musica d’Arpa eseguita dal Maestro Maria Vyagizina, sono stati presentati i contenuti del romanzo, che attraverso le esistenze tormentate dei personaggi, esplora temi importanti, come l’emarginazione, la solitudine, la violenza non solo fisica, il desiderio di riscatto; nel contempo, lo scrittore ha messo in evidenza il valore delle esperienze personali di chi scrive, in termini di vissuto, di ricerca di senso, di visione del mondo.

Nel suo caso, inoltre, fondamentale è la terra calabrese (è nato a Cosenza ma vive a Mongrassano, uno dei luoghi del romanzo); la sua terra, che non fa da semplice sfondo, ma vive attraverso la quotidianità della gente comune, sospesa tra realtà e sogno, e nelle storie che s’intrecciano, non senza colpi di scena, nel corso della narrazione.

Incalzato nella conversazione, Marcostefano Gallo si è anche soffermato sull’attualità della Calabria, per poi allargare lo sguardo al mondo ferito dalle guerre, la cui portata, ha detto, in parallelo con la storia di un piccolo personaggio del libro, vittima della violenza, si può comprendere solo prestando attenzione alla vera sofferenza delle popolazioni, espressa al massimo grado proprio nel dolore di tanti bambini.

La presentazione del romanzo di Marcostefano Gallo ha aperto la rassegna “Libri al Museo”, nel contesto del programma museale Ottobre 2024 - Giugno 2025, curato dalla stessa Direttrice e inaugurato alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale e Delegata alla Cultura Alda Montesanto e del Consigliere Delegato ai Turismi, Antonio Scarnato.